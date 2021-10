Edson Dávila se burla de Janet Barboza por no ver a su novio hace tres meses y Ethel Pozo se molesta

Los conductores de América Hoy protagonizaron un tenso momento en vivo.

¡Qué incómodo! En medio del escándalo entre Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda, Edson ‘Giselo’ Dávila no se le ocurrió mejor idea que parodiar la ruptura de la modelo con Rodrigo Cuba en la última edición de América Hoy.

Durante un segmento de cocina, Giselo le preguntó a Janet Barboza desde hace cuánto tiempo no veía a su pareja Miguel Bayona, quien está fuera de Lima.

“Hace tres meses, ¿por qué Edson?”, contestó la popular “Rulitos”. Ante su respuesta, Giselo se burló de ella en vivo. “De repente ya le terminó y usted ni se ha enterado”, dijo entre risas.

Aunque todos esperaban que Janet Barboza no respondiera la broma, puesto que ha sido la más incisiva en el tema de la infidelidad, la conductora agregó: “Mi círculo más cercano sabe que seguimos juntos”.

Christian Domínguez y Ethel Pozo mostraron su rostro de incomodidad por la parodia, especialmente porque Melissa Paredes continúa siendo su compañera de trabajo en América Hoy.

“Ya, de verdad esto no es broma. Jefa, no me parece broma”, señaló el cumbiambero.

La hija de Gisela Valcárcel solo atinó a decir molesta: “Esas bromas no van… Esas bromas tuyas Edson, la verdad que no…”.

Recordemos que estas frases se hicieron en referencia a las declaraciones que hizo Melissa Paredes en América Hoy tras la difusión de las imágenes de ella besando a su bailarín dentro de la camioneta.

REEMPLAZAN A MELISSA PAREDES CON FIGURA DE CARTÓN

Melissa Paredes fue la gran ausencia de América Hoy en la edición del viernes 22 de octubre. La conductora decidió no presentarse en el set tras su sonado ampay besando a Anthony Aranda, bailarín de Reinas del Show, pese a estar casada con Rodrigo Cuba.

A diferencia de la edición del jueves 21 de octubre, Ethel Pozo y Janet Barboza se mostraron con una sonrisa de oreja a oreja, agradeciendo al público por su preferencia.

“¡Por favor, nada de esa música (triste)! Este no es el chavo del 8, ni el Juego del calamar”, pidió la hija de Gisela Valcárcel a la producción para aclarar que no habría más lágrimas.

Por su parte, la popular ‘Rulitos’ aclaró feliz que estaban “completitas”, mientras posaba al lado de la figura de cartón de Melissa Paredes.

Tras ello, ambas presentadoras dieron los avances del programa, pero evitaron pronunciarse sobre su compañera Melissa Paredes.

La conductora no apareció este viernes 22 de octubre en América Hoy. (Foto: Captura América TV)

¿POR QUÉ MELISSA PAREDES NO ESTÁ EN AMÉRICA HOY?

De acuerdo con Armando Tafur, productor de Reinas del Show y América Hoy, programas donde trabaja Melissa Paredes como participante y conductora, la exchica reality ha decidido tomarse unos días libres tras el ampay.

“Le sugerí a Melissa que se tome un tiempo y lo ha aceptado, no sé si será un día, dos o tres porque ella necesita arreglar sus temas personales y la parte legal porque tiene un matrimonio, no es que sea un enamorado, pues si fuera así le dijera que mañana mismo volviera”, indicó para Trome.

Además, Tafur señaló que Melissa Paredes tiene contrato con América TV hasta diciembre de 2021. Sin embargo, podría no renovar debido al ampay emitido en Magaly TV, La Firme.

“El programa está dirigido para la familia y donde tocamos muchos temas y, la verdad, a la hora de la hora debemos ser consecuentes con lo que hacemos. Nadie dice que uno es santo, pero las personas que aparecen en televisión deben ser consecuentes con sus actos”, expresó el productor.

“Yo la tenía en el programa como la mamá y esposa joven, entonces tiene que arreglar sus cosas para que pueda seguir teniendo el perfil que busco en ella para América hoy”, agregó.

