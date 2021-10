Corte de luz en Lima y Callao del 26 al 30 de octubre: conoce los distritos y horarios

Corte de luz se programó con la finalidad de trabajar para el mejoramiento del servicio

La empresa de luz eléctrica Enel informó que desde hoy, martes 26 de octubre, hasta el sábado 30 de octubre se producirá un corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao, con la finalidad de brindar un mejor servicio a sus usuarios.

A través de un comunicado, la compañía de suministro de luz, indicó que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas a fin de que los usuarios reciban día a día un mejor servicio.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Asimismo, detalló que este corte no será en la totalidad de los distritos ni jurisdicciones y que tampoco será por prolongadas horas.

Los cortes de luz serán de la siguiente manera:

Martes 26 de octubre

PUEBLO LIBRE 01:00 – 03:00

ARNALDO PANIZO CDRA 1, 2, 3, 4, CIPRIANO DULANTO CDRA 14, 15, 16, ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA 1, JAIME ARDILES HERRERA CDRA 1, 10, LA MAR CDRA 14, 15, 17, CA ALEGRIA CDRA 1, 3, 4, CA HOWARD CDRA 1, CA CHARLES FURIEL CDRA 1 SALAMANCA CDRA 1, 2, 3, CA ARNALDO PANIZO CDRA 1, 2, 3, JR JUAN ACEVEDO CDRA 8, 9, 10, PQ ROCHDALE CDRA 1, PQ SANTA MARÍA MAGDALENA CDRA 1, ROBERTO ACEVEDO CDRA 9.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 17:30

ASOC EL PORVENIR MZ A, A10, B, C, D, E, F, G, H, J, COOP. VIV LA SAGRADA FAMILIA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC VIV ISRAEL MZ A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, AGRUP. VIC HERMANOS FLORES MZ D LT 32, MZ E LT 4, 4-B1, A-B2, MZ V LT 25, URB CANTO GRANDE MZ A, B, C, E, F, G, N, ASOC VIV VISTA ALEGRE 5TA ETAPA MZ C, L, N, AGRUP CANTOLINDO MZ A, A10, B1, B2, AV SANTA ROSA CDRA 6, AV LOS MOLLES CDRA 1, LOS GRANADOS CDRA 1, JR LA LOMA CDRA 2, 3, JR LAS MELLEAS CDRA 5, 6, AGRUP. FAM PERU POSIBLE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, AGRUP. FAM VISTA ALEGRE MARGEN DERECHA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM LAS CASUARINAS DE JICAMARCA MZ A, B, C, D, D PRIMA, D1, E, E1, F, G, G1, H, I, J, K, L, AGRUP. VEC NUEVA MAYORIA MZ G, K, L, M, N, O, P, URB LAS FLORES DE LIMA MZ D LT 32.

SAN MIGUEL 09:00 – 17:00

ANTISUYO CDRA 5, 6, AV COSTANERA CDRA 7, 8, 9, 11, 12, AV LA LIBERTAD CDRA 11, 12 13, AV LA PAZ CDRA 9, 11, 12, 13, AV NICOLAS DE PIEROLA CDRA 1, AV SACSAYHUAMAN CDRA 2, 3, AV ANTISUYO CDRA 5, 6, CA CALCA CDRA 3, CA CORONEL INCLAN CDRA 1, FRANCISCO DE ZELA CDRA 1, 2, CA INCLAN YUPANQUI CDRA 4, 5, CA JORGE CHAVEZ CDRA 0, 1, 2, CA OLLANTAYTAMBO CDRA 3, CA PAUCARTAMBO CDRA 2, CA QUIPAYPAMPA CDRA 2, 3, CALCA CDRA 3, INCLAN ESQ AV COSTANERA BLOQ A, B, JR RIO SAPI, A.H PROYECTO INTEGRAL 18 MARZO MZ A LT 1, 2, 3, 4, 5, 6, NICOLAS DE PIEROLA CDRA 1, A.H. TAHUANTINSUYO MZ E11 LT 6A, PSJ VENUS CDRA 1.

HUAURA 08:30 A 14:30

URBANIZACIÓN SANTA MARÍA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

Miércoles 27 de octubre

PUEBLO LIBRE 09:00 – 17:00

AV GRAL CLEMENT CDRA 10, AV JOSE LEGUIA Y MELENDEZ CDRA 10, AV SANTA ROSA CDRA 4, CA ROSA TOLEDO CDRA 1, 4, CA SANTA LUCIA CDRA 1.

CALLAO 08:00 – 18:00

AV NESTOR GAMBETA K.M 9.5, KM 9.7.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 12:00

ASOC DE PROPIETARIOS CANTA GALLO MZ A, D, F, AV MALECON CHILLON CDRA 17.

PUENTE PIEDRA 14:00 – 17:00

A.H. HIJOS DE LUYA III ETAPA MZ A, B, C, D, E, H, I, A.H. KEYKO SOFIA FUJI MZ D LT 22, PROVIV. LA FLORIDA MZ A, B, G, A.H. PROY INTEGRAL ZAPALLAL ALTO SCT HIJOS DE LUYA III MZ B, C, D, E, I, A.H PROY INTEGRAL ZAPALLAL ALTO SCT FLORIDA MZ B LT 10, 12.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

ASOC. PROG. DE VIV SAN AGUSTIN MZ B, C, I, ASOC. DE VIV EL TREBOL MZ A, B, C, ASOC. DE VIV LAS AZUCENAS MZ A, B, PROG. RESD. DE VIV LOS PORTALES 1 ETAPA MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, ASOC. VIV CASA HUERTA LAS FRESAS MZ I, J, K, M, N.

Jueves 28 de octubre

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. SANTA MARIA PARCELA 1 AGOSTO MZ A, A1, B, B1, C, C1, D1, E, E1, F, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, P1, U1, V1, W1, X1, Y1, , A.H. SANTA MARIA AMPLIACIÓN MZ PARCELA 2 SECT PROLONGACIÓN A, A3, B, B3, C, C3, D, D3, E, E3, F, F3, G3, H, H3, I, I3, J, K, L, M, N, AGRUP. FAM EL AYLLU MZ A1, B1, C1, D1, E1, F1, C.D MARISCAL CACERES SCT IV MZ A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, D3, AGRUP. FAM NUEVO MILENIO MZ A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4.

SAN MARTIN DE PORRES 09:00 – 17:30

ASOC VIV RESD CALIFORNIA MZ A, O, URB RESD. KAMA I ETP MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, URB. KAMA II ETP MZ A, C, D, E, F, G, H, K, PROG. VIV LOS DOMINICOS SANTA ROSA MZ F, H, M, ASOC RESIDENCIAL EL UNIVERSO MZ B, C, D, E, F, G, H, URB LA FLORIDA MZ A, D, E, H, ASOC. VIV LA FLORIDA MZ A, B PRIMA, C, D, H, PROG. RESD. LOS DOMINICOS I ETP MZ F, H, M, URB RESIDENCIAL SANTO TORIBIO MZ A LT 2, 3, 4.

LA PERLA 09:30 – 17:00

7 DE ENERO CDRA 2, GRITO DE HUAURA CDRA 3, 4, AV HAYA DE LA TORRE CDRA 2, BOCA DEL RIO CDRA 2, CALZADO PERUANO CDRA 1, CA CUMANA CDRA 2, 3, CA LIZARDO MONTERO CDRA 3, LOS VINZOS CDRA 1, 15, PUNCHAUCA CDRA 2, PUNTA MERMETE CDRA 1, UZQUIL CDRA 1, JR JUAN J PARDO CDRA 4, SN MIGUEL COOP VIV CALZ PERUANO MZ A, B, URB FUNDO MARANGA MZ A LT 26, PSJE ILAVE CDRA 1, PSJE TOMA BATA CDRA 1, PUNTA PLAYUELAS CDRA 1, PS PUNTA HIERBA BUENA CDRA 1, TIBURCIO RIOS CDRA 1.

SAN MARTIN DE PORRES 08:00 – 18:00

AV TOMAS VALLE CDRA 6, 9.

CALLAO 08:30 – 17:30

A.H CONCENTRAC RUGIA MZ A, C, D, ANCASH UNI VIGIL CDRA 2, 6, 7, 9, BOLOGNESI CDRA 7, 8, 9, 10, AV JOSE GALVEZ CDRA 1, 2, 3, VICTOR FAJARDO CDRA 8, 9, CAHUIDE CDRA 2, COMANDANTE ESPINAR CDRA 5, 6, 7, JOSE OLAYA CDRA 1, 2, 3, MARANGA CDRA 3, 4, TUPAC AMARU CDRA 1, 2, 3, JE COMANDANTE LADISLAO CDRA 6, JR VIGIL CDRA 6, 7.

HUARAL 08:30 A 17:30

COMUNIDADES CAMPESINAS DE CORMO Y HUAROQUÍN, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE ATAVILLOS ALTO Y SAN MIGUEL DE ACOS, RESPECTIVAMENTE.

Viernes 29 de octubre

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 17:00

AV FAUSTINO SANCHEZ CARRION CDRA 4, 9, FLORA TRISTAN CDRA 4, AV PERSHING CDRA 9, CLEMENTE CDRA 1, FRANCISCO GRAÑA CDRA 6, OVIEDO CDRA 1, M GAMERO CDRA 4.

CALLAO 09:00 – 17:00

AV ARGENTINA CDRA 13, CA JUAN MILLER CDRA 1, 2.

CALLAO 08:30 – 18:00

AV LA PAZ CDRA 8, 9, 10, 11, 12, BRASIL CDRA 6, 7, 8, AV COSTANERA CDRA 11, HUASCAR CDRA 9, 10, LIMA CDRA 7, JR TARATA CDRA 8, 9, A.H. VILLA SARITA LA PERLA MZ A, B, C.

CALLAO 08:30 – 17:30

CA PUNO CDRA 1.

COMAS 08:30 – 17:30

CA 03 CON PASAJE 08 EDIFICIO 9, 10.

SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 – 17:30

KM 67 CARRETERA LIMA CANTA SUB LT 9A C.P SANTA ROSA, AV LIMA CANTA KM 66.5, CA HUANDOY BAJO SUB L 9D, CANTA KM 67 LT 1 URB HUANDOY BAJO, FDO LLPITA LA TOMA KM 66 LIMA CANTA, JR FRANCISCO ARAMBURU MZ C LT 16, 17, FUNDO HUANCHUY KM 67.

PUENTE PIEDRA 11:00 – 16:00

ASOC VIV BELLAVISTA ETP II MZ A LT 1, 2, 3, 4, 5, 6, ASOC JUNTA PROP BELLAVISTA MZ B, C, L, ASOC DE PROP DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, C, D, ASOC PROP LA LINEA MZ A, C, C.P. LA ESPERANZA EX ENAFER MZ A LT 25, 27, 28, 33, ASOC. VIV GALLINAZO MZ A, C, ASOC. VIV LA CAPITANA MZ A LT 1, 2, 5, ASOC. VIV LAS ORQUÍDEAS MZ B LT 29.

Sábado 30 de octubre

RIMAC 08:00 – 18:00

A.H SEÑOR CRUCIFICADO RIMAC MZ C, D, E, F, G, TACNA ESQ CHURA CDRA 0, 2, 3, CA PURUS CDRA 1, CA SECHURA CDRA 1, CHIRA CDRA 1, 2, 3, PAITA CDRA 4, 5, PURUS CDRA 1, TRUJILLO CDRA 5, 6, 7, 8, TUMBES CDRA 1, 2, YUTAY CDRA 1, MERCADO LIMONCILLO PSTO 5, 10, 28, 42, 143, 187.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

PROY. PILOTO NUEVO PACHACUTEC SCTOR D1 MZ T3, T4, U3, U4, V3, V4, W4, X4, Y4.

LIMA CERCADO 08:00 – 16:00

ANTONIO ELIZALDE CDRA 5, 6, JR HUANCAVELICA CDRA 1879.

VENTANILLA 09:30 – 18:00

A.H LAS SIRENITAS MZ A, B, C, D, D PRIMA, E, F, G, G2, H, I, J, K, L, M, N, A.H. NUEVO ISRAEL MZ B, C, D, E, JR TAHUANTINSUYO CDRA 13, A.H. TRES DE MARZO LAS SIRENITAS SECT 1 MZ H, I, J, M, A.H LAS SIRENITAS DE ZAPALLAL MZ C, F, M, N, G, I.

