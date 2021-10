Marcos Riquelme marcó un doblete e hizo una reflexión sobre su temporada en Sporting Cristal

(Foto: Sporting Cristal)

Sporting Cristal venció 3 a 1 a Alianza Lima con doblete de Marcos Riquelme y de esta forma se consolidó en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los ‘celestes’ superaron en gran parte del encuentro al elenco de Carlos Bustos en el estadio Nacional con una gran actuación del delantero argentino, quien tras terminar el partido declaró sobre su buen momento y su temporada en el Rímac.

El atacante de 33 años tuvo uno de sus mejores partidos desde su llegada al conjunto ‘bajopontino’. Si bien no ha tenido un buen arranque debido a las constantes lesiones que sufrió, en esta última parte del torneo ha demostrado porque Roberto Mosquera lo trajo. El argentino estuvo ‘fino’ en la área chica, el primero lo anotó de golpe de cabeza y el segundo tras un pivoteo de Percy Liza, quedó de cara al arco.

“ Lamentablemente no he cumplido las expectativas que tenía, soy consciente que las lesiones y la falta de pretemporada me pasó la cuenta en los primeros partidos . Los desgarros me hicieron perder muchos partidos en las competiciones internacionales. Pero nunca dejé de trabajar con el apoyo de mis compañeros, médicos y familia y esto es un pequeño premio para el esfuerzo que nunca dejamos de creer ” , declaró el ‘Pelado’.

Riquelme, además, reconoció lo difícil que fue el partido frente al ganador de la fase 2 por diferentes aspectos. Uno de los que señaló fue porque es complicado superar su defensa, pues Alianza Lima es uno de los equipos que ha recibido menos goles en el campeonato. No obstante, el encontrar dos tantos rápidos, le dieron al conjunto de ‘Mou’ tranquilidad para afrontar el resto de minutos.

Asimismo, analizó la segunda parte del encuentro y se mostró contento por el triunfo conseguido. “En el segundo tiempo entramos un poquito dormidos y ellos salieron a presionar un poco más arriba. Estamos contentos porque este partido iba a ser importante de cara a lo que viene” acotó el atacante extranjero.

PRÓXIMO PARTIDO DE CRISTAL

Cristal cerrará el campeonato enfrentando a Sport Boys. Ya no hay forma de que Alianza Lima los alcancé en la tabla acumulada, por lo que Mosquera tendrá la posibilidad de guardar jugadores de cara a las dos finales. Por su parte, el conjunto ‘porteño’ viene de empatar con Carlos Mannucci y se jugará en aquel duelo su pase a la Copa Sudamericana.

Percy Liza y Nilson Loyola serán las principales ausencias frente a la ‘Rosada’, pues ambos jugadores fueron reemplazados en el clásico por lesión. El joven delantero sufrió una aparatosa caída y quedó sentido en el hombro. Por su parte, el lateral izquierdo iba a ser trasladado en camilla, pero finalmente terminó dejando el campo del Nacional por sus propios méritos.