Alianza Lima vs. Sporting Cristal: El ‘Cóndor’ Mendoza lanza dura crítica al juego de ‘rimenses’

El 'Cóndor' anotó 5 goles en 39 partidos con la 'bicolor'. (Foto: Compuesto)

Contundente y claro. Así fue la respuesta de Andrés Mendoza cuando le preguntaron por el resultado del duelo que jugarán Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 16 de la Liga 1 Betsson. El declive en el juego que han mostrado los dirigidos por Roberto Mosquera ha sido el foco principal de su comentario.

“Cristal ha bajado de nivel futbolístico. Venía jugando bien, pero ya no. Alianza sí está en buen momento”, señaló el ‘Cóndor’ en una entrevista realizada al diario ‘El Bocón’. Además, ve como favorito al elenco ‘blanquiazul’ por el gran momento que están pasando. “Alianza le ganará a Cristal está jugando mejor. A mí me gustaría que gane Cristal, pero es la realidad, lo que veo”, finalizó.

Evidentemente, es una sorpresiva respuesta debido a que al ex futbolista siempre se le relaciona con el cuadro ‘cervecero’, ya que ahí debutó y en numerosas ocasiones no ocultó su favoritismo por dicho equipo. No obstante, la realidad no es ajena a las palabras del que fuera jugador del Brujas de Bélgica.

SITUACIÓN DE CRISTAL

Tras la consecución de la Fase 1, Cristal no ha venido mostrando un rendimiento parejo. Parte de esta baja respuesta puede deberse a la partida del desequilibrante ecuatoriano, Washington Corozo, al fútbol mexicano. El extremo era una de las armas más importantes en ataque y que definitivamente marcaba la diferencia. Lo que no se esperaba era que la dirigencia no haya ido en busca de un reemplazo. A eso le sumamos la eliminación en Copa Sudamericana ante Peñarol, lo cual mermó por completó la moral y el rendimiento del equipo.

Alejandro Hohberg, que venía siendo una de las figuras para Roberto Mosquera y cía, tuvo una lesión que lo tuvo varias semanas de baja y los resultados no fueron del todo positivos. Los constantes errores defensivos reflejados en los 21 tantos en contra no ocultaron el mal desempeño pese a que lograron encadenar sendas victorias que lo llevaron al segundo lugar del Acumulado y sumar 35 goles a favor. De hecho, en la Fase 2 ha tenido el siguiente saldo: 9 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

Ahora, si bien ambos equipos ya se encuentran instalados en la final de la Liga 1, este duelo será importante para determinar quién asume la localía en el primer de los dos duelos que se disputarían en el Estadio Nacional.

AFORO FINAL LIGA 1

Cabe resaltar, que se han realizado los trámites respectivos para que los hinchas puedan asistir a las finales. De confirmarse esta información respecto a las localías, solo el 20% de fanáticos podrán asistir al estadio para alentar a sus equipos. Además de tener en cuenta todos los protocolos de bioseguridad que estarán comunicando los encargados de la organización en el transcurso de los días.

CAMBIOS EN ALIANZA

La escuadra dirigida por Carlos Bustos estaría preparando algunos cambios, uno de ellos sería por la suspensión de Josepmir Ballón para el duelo de este domingo. El mediocampista no podrá estar ante los ‘rimenses’ debido a una acumulación de tarjetas amarillas. Su reemplazo podría ser Oswaldo Valenzuela. Además de ese cambio, no se especula que Bustos varíe mucho el equipo.

De esta manera, Alianza Lima formaría con los siguientes jugadores: Ángelo Campos, Pablo Míguez, Joao Montoya, Yordi Vílchez, Oslimg Mora, Ricardo Lagos, Oswaldo Valenzuela, Édgar Benítez, Jairo Concha, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos.

Por su parte, el posible 11 de Sporting Cristal sería: Alejandro Duarte, Johan Arturo Alexander Madrid, Alejandro Gonzáles, Omar Merlo, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo Molina, Christofer Gonzáles, Irven Ávila, Percy Liza y Joao Grimaldo.

