Laura Bozzo y sus problemas fiscales que la pusieron en la lista de Interpol para ser buscada en 195 países

La conductora de televisión se encuentra con una ficha roja de la Interpol. (Foto: Instagram)

La presentadora de televisión Laura Bozzo empezó a vivir uno de sus mayores tormentos el pasado 11 de agosto cuando un juez mexicano le impuso prisión preventiva por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos, es decir casi 60 mil dólares, al vender un inmueble embargado.

La Fiscalía General de la República en México cree que la exconductora vendió el inmueble para pagar una deuda con lo que incurrió en un delito que podría llevarla a prisión de tres a nueve años.

Tras notificar a Bozzo, esta no se presento de manera voluntaria al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya, México. Motivo que le dio al juez federal para ordenar la captura de la presentadora quien se encontraba prófuga de la justicia.

Además, la Fiscalía General de México solicitó a la Interpol, Organización Internacional de Policía Criminal, una ficha roja, la cual es una orden de detención internacional y se aplica sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento.

Cabe resaltar que la Interpol es la mayor organización policial del mundo conformada por 195 países superando en uno a la cifra de países miembros de las Naciones Unidas. Dicho esto, Bozzo sería buscada en cada uno de los países para su captura.

Laura Bozzo rompió su silenció y decidió comunicarse a través de redes sociales el pasado mes de septiembre, en donde contó que se siente muy afectada por la situación, que no la está pasando nada bien. Asimismo, sostuvo que no irá a la cárcel y que pase lo que pase no abandonará el país azteca.

Asimismo, a través de sus abogados reveló que aparentemente fue diagnosticada con un problema de enfisema pulmonar grave, así como una depresión clínica diagnosticada, razones por las que no se presentó desde un principio ante las autoridades.

OTROS PROBLEMAS DE LAURA CON LA JUSTICIA

En el año 2002, Laura Bozzo fue detenida en la ciudad de Miami por una supuesta vinculación con actos de corrupción durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori. Como castigo, se le retiró su visa y la entrada a los Estados Unidos.

Además, se le dictó arresto domiciliario donde la conductora no tuvo más opción que fijar su domicilio en el estudio de televisión desde el cual se grababa sus programas para ser transmitidos en el exterior por Telemundo.

Tras ello, buscó diversas opciones para volver a posicionarse en televisión. Uno de sus tantos destinos fue México llegando así en 2009 al país azteca de la mano de Azteca América, logrando sacar al aire su primer programa de tipo talk shows donde trataba diversas problemáticas sociales.

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA

1.- Las mujeres tienen la palabra de RBC Televisión en 1994.

2.- Laura de RBC Televisión en 1996.

3.- Intimidades en Panamericana Televisión en 1997.

4.- Lura en América en América Televisión de 1998 a 2001.

5.- Laura emitido por Telemundo de 2002 a 2006

6.- Laura en acción transmitido por ATV en 2008.

7.- Laura de todos por Azteca América en México de 2009 a 2010.

8.- Laura transmitido por el Canal de las Estrellas de Televisa de 2011 a 2016.

9.- Laura sin censura emitido en México del 2020 al 2021.

