Buenas noticias para Ricardo Gareca: André Carrillo se mostró optimista tras volver a entrenar con Al Hilal

(Foto: Instagram / Andina)

Por la tarde, Al Hilal público mediante un comunicado la vuelta de André Carrillo a los entrenamientos. Inmediatamente, ‘La Culebra’ reapareció por su red social con una foto de los trabajos que realizó acompañado de un mensaje que trae esperanza al comando técnico de la selección peruana. Después de muchas malas noticias, Ricardo Gareca puede sentirse tranquilo de cara la próxima fecha de Eliminatorias.

El cuadro árabe compartió la información de los jugadores que retornaron a las prácticas. En la parte inferior de la imagen que se emitió por Twitter, se cuenta un poco la situación del peruano. “André Carrillo se sometió a ejercicios de acondicionamiento físico, además de trabajos con pelota en el gimnasio”, se pudo leer en la publicación.

(Foto: Twitter)

Por otro lado, el ex jugador de Alianza Lima se mostró optimista de cara a su recuperación y compartió una fotografía con una descripción muy alentadora pensado en la próxima fecha doble de las clasificatorias. “Casi listo”, escribió el extremo nacional. Cabe resaltar que, el pasado 20 de setiembre sufrió una fractura en la parte inferior de la espalda y cuyo tratamiento de rehabilitación requería 4 semanas.

No obstante, André decidió viajar a Lima para la pasada fecha triple pensando en la posibilidad de jugar frente a Argentina. Eso no ocurrió, pese a contar con la presencia del doctor de la ‘blanquirroja’ y realizar distintos ejercicios de recuperación, el atacante incaico no llegó a estar en buena forma a tiempo y ni viajó a Buenos Aires. Sin duda alguna, su ausencia se hizo sentir sobre todo en los partidos de visita, frente a Bolivia y el conjunto de Scaloni.

El extremo derecho llega a esta fecha triple con una lesión en la espalda. (Foto: Kevin Pacheco, RPP Noticias).

Como se sabe, el elenco de Ricardo Gareca se jugará la vida en la próxima fecha doble. La ‘bicolor’ se enfrentarán a dos duros rivales, la selección de César Farías que viene de golear a Paraguay en La Paz y Venezuela que cayó en su visita a Chile. Si se pretende conservar el sueño de ir a Qatar 2022, la obligación es sumar los seis puntos.

La recuperación de André Carrillo será fundamental pensando en el objetivo planteado. El jugador del Al Hilal es uno de los más desequilibrantes de la ‘albirroja’ y los jugadores que lo han reemplazado no tienen sus mismas características, como es el caso de Gabriel Costa y Raziel García. El primero fue titular en la visita a tierras altiplánicas y no tuvo un mal papel. Por su parte, el jugador de Cienciano alineó desde el inicio frente al campeón de América pero no fue muy trascendente.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Peru - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 14, 2021 Peru's Raziel Garcia in action with Argentina's Giovani Lo Celso REUTERS/Agustin Marcarian

LA LISTA PARA LA FECHA DOBLE

Estamos en octubre pero el entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, ya viene planeando lo que será la jornada de doble que se realizará en noviembre. Por ello, se prevé que la lista de convocados sea anunciada el viernes 29 de este mes.

Dicha noticia fue comunicada por el periodista Gustavo Peralta a través del programa deportivo ESPN Perú. “El viernes 29 sale la convocatoria para los partidos de Bolivia y Venezuela. Además, el 1 de noviembre empezarán los entrenamientos en las instalaciones de la Videna”, indicó el comunicador.

Lo más probable es que esa sea la fecha, ya que usualmente el entrenador argentino anuncia sus convocatorias con dos semanas de anticipación. Esto con la idea de tener listos a los jugadores del torneo local y dar tiempo a los que se desempeñan en el extranjero para que se sumen a los entrenamientos en el centro deportivo de San Luis.

SEGUIR LEYENDO