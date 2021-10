Whatsapp Plus: las novedades que trae al APK

WhatsApp Plus. (foto: Aprende Cómo Hacerlo)

WhatsApp es una de las aplicaciones gratuitas que a muchos les gusta descargar en sus teléfonos móviles para charlar con quien quieran e incluso, poder realizar videollamadas. Tan solo el número de tu amigo o familiar te permite compartir fotos, videos, GIFs, memes, incluso documentos complejos en Word o PDF.

Sin embargo, la versión estándar de WhatsApp no tiene varias características que ya están presentes en WhatsApp Plus. En este último, por ejemplo, puedes activar el modo avión para que nunca te vean conectado, así como el estado de tus contactos tantas veces como quieras y sin que ellos lo sepan .

Recordemos que hace unos días sufrió uno de las peores caída a nivel mundial, que afectó a más de 2 mil millones de usuarios. Desde hace algunos años, algunas personas utilizan una nueva versión de la aplicación.

WhatsApp Plus, una actualización no autorizada pero que se puede personalizar, se ha vuelto muy popular entre los conocedores porque tiene funciones diferentes a la versión original. además de lo mencionado anteriormente, ofrece “emoticonos exclusivos”, la leyenda “Online” se puede ocultar y el usuario define quién puede llamar y quién no. Además, puede ver los estados distantes.

¿QUÉ ES WHATSAPP PLUS?

El APK gratuito es muy similar a la plataforma de Facebook, pero dentro de él puedes ejecutar y activar múltiples herramientas, incluido el cambio de color de toda la aplicación. El siguiente año es fundamental, debido que la aplicación presentará más cambios importantes que WhatsApp original no tiene.

La aplicación por excelencia de mensajería instantánea lanza la versión WhatsApp Plus.

QUÉ NOVEDADES TRAE WHATSAPP PLUS EN 2022

Según WABeta Info, WhatsApp implementará una infinidad de funcionalidades en las próximas actualizaciones que llegarán primero en WhatsApp Plus, la aplicación modificada. Así que ten en cuenta estos detalles del siguiente APK 2022:

- Una de las caracteristicas que está por llegar son los mensajes que desaparecen tan pronto como aparecen en menos de 2 horas. De esa manera, cuando su contacto revise lo que ha escrito, se auto eliminará.

- WhatsApp Plus debería tener un sistema para paralizar grabaciones de audio o notas de voz. De esta manera, no solo puede pausarlos, sino también escucharlos si no le gustan.

Nota de voz en WhatsApp. (foto: Mag El Comercio)

- Nuevos temas: otro detalle que siempre tiene WhatsApp Plus es que sus temas están completamente actualizados, por lo que puedes poner un fondo animado en tu pantalla o decorarlo con más colores a tu gusto.

- Descarga fotos que solo se pueden ver una vez. Por el momento, WhatsApp Plus solo tiene la función de volver a ver la imagen que desaparece, pero se espera que para el 2022 ya cuente con una herramienta de trabajo mucho mejor.

Tenga en cuenta que WhatsApp Plus depende de cada usuario, ya que podría hacer que pierda todas sus conversaciones en un futuro no muy lejano.

¿DÓNDE DESCARGAR WHATSAPP PLUS?

Para comenzar, debe saber que la descarga de este aplicativo es totalmente legal. Hay varios sitios web para descargar WhatsApp Plus sin demasiados problemas. Pero siempre debes comprobar que la página tiene seguridad y candado, para evitar una posible instalación de malware en tu dispositivo:

- Malavida

- APKPost

- iDescargar

21/05/2014 WhatsApp Plus, gratuito y con más opciones: Qué es y cómo se descarga. (foto: Portaltic) La original WhatsApp ha sido utilizado para crear un 'mod' que cuenta con más opciones y de color azul en vez de su característico verde. Se llama WhatsApp Plus y es un servicio no oficial que no se puede encontrar en las tiendas habituales de aplicaciones. Si ya te está picando la curiosidad, a continuación te contamos cómo puedes hacerte con WhatsApp Plus y qué ventajas ofrece con respecto al WhatsApp normal. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EUROPA PORTALTIC

¿QUÉ HACER SI SE TIENE UN PROBLEMA EN WHATSAPP?

Debe escribir a su correo electrónico de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.

También puedes realizar la misma solicitud desde tu iPhone a través del servicio exclusivo para iOS. Ahora, si necesita realizar una consulta general , puede completar este formulario. Allí solo tiene que ingresar su número de teléfono, así como el código de área de su región, y luego escribir su mensaje después de que se haya identificado.

SEGUIR LEYENDO: