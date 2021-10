Perú vs. Argentina: Pedro Troglio y el cuidado que debe tener la ‘Albiceleste’ previo a duelo por Eliminatorias

Pedro Troglio dirigió a Universitario de Deportes el 2017 y 2018. (Foto: El Universo)

Con mucho ojo. Así lo ve el director técnico ‘gaucho’, Pedro Troglio, quien afirma que la Selección Argentina tiene que tomar con cautela el partido ante la ‘blanquirroja’ por las Eliminatorias Sudamericanas, puesto que es un equipo con jugadores técnicamente dotados y suficientemente aptos para la competencia internacional.

“Perú siempre ha tenido jugadores de buen pie y buena dinámica. Todos los equipos que van a jugar a Argentina arman un bloque defensivo corto”, señaló el ex entrenador de Universitario de Deportes en una entrevista realizada a RPP en el programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’. Además, resaltó las precauciones que deben tener los dirigidos por Lionel Scaloni para contrarrestar la estrategia rival. “Lo que preocupa de Perú desde Argentina es que tiene jugadores técnicamente dotados. Lo que Gareca le agregó a la selección fue esa agresividad que se necesita para competir a nivel internacional (…). Perú ha hecho siempre grandes partidos en Argentina hasta con versiones de Argentina espectaculares. Siempre lo considero como un rival de cuidado” añadió Troglio.

¿UNA ARGENTINA RELAJADA?

Por otro lado, sabe que el seleccionado argentino rompió el maleficio que lo venía acosando dada la ausencia de títulos, luego de haber perdido las finales de las Copas Américas en las ediciones del 2015 y 2016 a mano de Chile. Por eso, cree que la ‘Albiceleste’ puede caer en cierta relajación. “No hay nada peor que enfrentar a un gran equipo con una mochila liviana desde lo mental. Haber salido campeón de América y saber que vas a clasificar al Mundial puede hacer que se relaje y no es bueno”, dijo el actual entrenador que dirige en el fútbol de Honduras y salió campeón con el Olimpia de ese país.

PACIENCIA CON GARECA

Sobre Ricardo Gareca, a quien considera su amigo, cree que los hinchas peruanos deben confiar más en el ‘Tigre’. Más aún con la hazaña de clasificar al pasado Mundial de Rusia en el 2018. “Lo que entiendo es que a Perú le costó 36 años poder clasificar con este entrenador, si es que esta vez no funciona, no lo convierte en el peor entrenador. Creo que Ricardo Gareca tiene suficiente espalda para trabajar en paz”, comentó el ex jugador de la Selección Argentina.

Finalmente, Troglio señaló que el partido de este jueves será muy disputado y, como es fútbol, puede pasar cualquier cosa. “Para Perú es un compromiso complicado, de mucho cuidado porque Argentina está jugando muy bien y porque está en su cancha. Pero esto es fútbol y puede suceder lo que no está pensado”, finalizó.

ÚLTIMO ENCUENTRO EN ARGENTINA

Cabre resaltar, que la última vez que el elenco ‘bicolor’ se midió a Argentina en condición de visita sucedió el 2017, con motivo de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia. En aquella ocasión, y en el mítico estadio La Bombonera, los dirigidos por Ricardo Gareca le hicieron un gran partido y terminaron igualando 0 a 0, con una excelente actuación de Pedro Gallese, quien fue una de las figuras del encuentro al realizar paradas extraordinarias.

SORPRESAS EN EL 11 TITULAR

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, por ahora no confirma el equipo que enviará al campo este jueves 14 ante el cuadro argentino, aunque en la última práctica ensayó con el siguiente 11: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Sergio Peña, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Raziel García, Christian Cueva; Gianluca Lapadula.

