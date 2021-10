Perú vs. Argentina: Lionel Scaloni elogió a la ‘bicolor’ y espera el apoyo de su hinchada como ante Uruguay

Argentina buscará consolidar el segundo lugar de las Eliminatorias. (Foto: Compacto)

Lo tiene claro. Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina compareció a una rueda de prensa en la previa del duelo ante el combinado peruano por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, y admitió que son un equipo que practica un buen fútbol y no se meterán atrás.

“Perú juega bien a la pelota, tiene futbolistas de buen pie. Vienen trabajando juntos hace mucho, tiene una mitad de la cancha con muy buen pie. No es un equipo que está acostumbrado a meterse atrás”, indicó cuando le preguntaron por el duelo de este jueves ante la ‘bicolor’.

Estas declaraciones demuestran el respeto que se ha ganado la Selección Peruana desde hace algún tiempo, que consagró con la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y ahora quiere repetir la hazaña. Y es que efectivamente no es un equipo que juegue de forma defensiva, sino más bien, buscando un equilibrio entre el ataque y la zaga. Esto mediante el soporte y la creación por parte de los volantes. principalmente de Yoshimar Yotún, quien es el que inicia la jugada desde el centro del campo.

¿VARIANTES?

Acerca de si variará el 11 con respecto al que mandó contra Uruguay, y aunque no precisó los que iniciarán, Scaloni afirmó que en sí no habrá mayores cambios, salvo que la estrategia lo requiera. “El equipo no lo voy a decir, pero va a seguir en la misma línea de los últimos dos partidos. Quizá haya algún retoque”, puntualizó.

ALIENTO DE LA HINCHADA

Finalmente, aclaró que el hecho de jugar de local y con público es una alegría para ellos. Lo vivieron contra los ‘charrúas’ y ahora quieren repetirlo contra los dirigidos por Ricardo Gareca. “No me atrevo a decir si el partido contra Uruguay fue el mejor o no. Pero el haber jugado en casa, con nuestro público, hace que todo sea más lindo y se potencie mucho más”, dijo el director técnico de 43 años.

Argentina goleó cómodamente por 3 a 0 a Uruguay. (Foto: Germán García Adrasti)

DIEGO REBAGLIATI SOBRE ARGENTINA

Diego Rebagliati se refirió a las posibilidades que tiene Perú contra la selección Argentina en el programa “Al Ángulo” de este último martes, a sólo un par de días del choque por las Eliminatorias Qatar 2022.

Sobre la selección tuvo comentarios positivos, ya que señaló que “Hicimos partidos magníficos contra las mejores selecciones del mundo y es este mismo equipo, no es tan distinto”, resaltando que la escuadra peruana tiene todas las cartas para enfrentarse a la selección argentina sin miedo, ya que nos hemos enfrentado a equipos igual o más fuertes y se ha demostrado que podemos dar la talla ante selecciones como las de Francia, Holanda o Dinamarca que son consideradas de las mejores del mundo.

A esto añadió que entiende lo decisivo que es el partido contra Argentina, por lo que puede generar temor. Sin embargo, señaló que tenemos que “salir con la personalidad que salimos en la Bombonera y nos trajimos en empate (haciendo referencia a las Eliminatorias pasadas), porque tenemos con qué”. Agregó que “tenemos que salir a jugar valientes” haciendo referencia a que el equipo no puede salir con miedo esperando que Argentina no nos golee tanto, sino pensando que lo podemos enfrentar y salir victoriosos o logrando un empate que nos haga sumar puntos.

LORA POR ADVÍNCULA

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, por ahora no confirma el equipo que enviará al campo ante el cuadro argentino, aunque en la última práctica ensayó con el siguiente 11: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Sergio Peña, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Raziel García, Christian Cueva; Gianluca Lapadula.

SEGUIR LEYENDO