Melcochita fue internado de emergencia tras caso de lavado de activos: “Casi me da un derrame cerebral”

El artista nacional fue atendido de emergencia. (Foto: Instagram)

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, no la está pasando nada bien. El cómico peruano sufrió una descompensación en la casa de su hija Susan, por lo que fue internado de emergencia en el hospital Trinitas Regional Medical Center, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

En conversación con un medio local, el humorista indicó que estuvo a punto de perder la vida en el centro médico. Sin embargo, logró salvarse de milagro gracias al rápido accionar de los médicos.

“ Casi me da un derrame cerebral por el estrés , debido a muchos problemas. Si no me atienden rápido, ahora estaría cantando con San Pedro”, dijo para El Popular.

Una vez estuvo más estable, el doctor que atendió a Melochita le explicó que su desmayo se debió a una acumulación de estrés. Al parecer, los problemas familiares y labores están afectando la salud del artista nacional.

“Me sentí muy mal y me llevaron a ese hospital. Los médicos me dijeron que todo fue por demasiadas tensiones. Se juntaron varias cosas”, puntualizó Melcochita.

Finalmente, el humorista informó que canceló su gira por Estados Unidos, donde reside desde hace meses junto a su hija Susan, para evitar más preocupaciones.

“Espero tener la paz y el amor los últimos años que me quedan de vida. Que no me molesten ni estén exigiéndome dinero. Que trabajen y no frieguen”, finalizó.

Cabe resaltar que la descompensación de Melcochita se da luego de ser vinculado con un empresario investigado por lavado de activos , por lo que deberá regresar a tierras peruanas para esclarecer los hechos. Además, su hija intentó suicidarse hace unas pocas semanas.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A MELCOCHITA?

Melcochita ha sido citado por las autoridades peruanas por un caso de lavados activos, pues se presume que el humorista tiene nexos con Gerson Gonzáles, un empresario involucrado en esta actividad ilícita .

El programa Magaly TV, La Firme soltó este caso en televisión nacional. Al parecer, el empresario se habría asociado con Melcochita para abrir juntos la pollería Chicken pollos Melcochita.

“Son 17 inmuebles en los que se encuentra este hotel y también hay departamentos, cocheras, etc.”, comentó uno de los policías encargados de analizar el caso.

Sin embargo el actor cómico asegura que nunca se asoció con esta persona y que él solo presta su imagen a fin de obtener un 10% de las ganancias de las ventas mensuales.

“Me habló del negocio y me dijo te doy el 10% para poner la pollería Chicken pollos Melcochita, imagen no más, sino que tenía que decir que yo era el dueño para que la gente vaya a consumir”, expresó vía telefónica con la periodista de espectáculos.

Según el abogado de Melcochita, él regresará a Perú para testificar y colaborar con la investigación en todo lo que se pueda, ya que el actor no le teme a la justicia porque no tiene nada que ver con las denuncias.

HIJA DE MELCOCHITA CON DEPRESIÓN

La hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, intentó quitarse la vida en Cañete, donde trabaja como mototaxista.

Aunque Melcochita lamentó el hecho, el cómico aseguró no tener nada que ver con la situación, ya que no ha sido “malo con ella ni con nadie”. Además, porque se encuentra en Estados Unidos haciendo presentaciones artísticas.

“Hace poco le compré un mototaxi para que trabaje, recién hablamos y le dije qué necesitaba. Le mandé dinero a su hijo, que más quiere”, expresó para El Popular.

Según el también músico peruano, al comunicarse con Yessenia Villanueva a través de una llamada telefónica, le manifestó que el intento de suicidio se debe a una fuerte depresión que padece.

