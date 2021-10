Callao: Ladrón pide perdón a través de una carta y devuelve por delivery cáliz de oro que robó hace 14 días

Sacerdote aseguró que este es un acto de amor y perdón.

No cabe duda de que en el mes de octubre los milagros existen. Luego de 14 días de haber sido sustraído el cáliz de una iglesia en el Callao, el ladrón decidió arrepentirse y devolver este importante vaso donde se consagra las ostias.

Este cáliz de plata bañado en oro, valorizado en 6 500 soles, que había sido robado de la parroquia Juan XXIII, fue devuelto a través de un delivery y junto a una carta donde el ladrón expresaba su arrepentimiento.

El sacerdote de la parroquia Juan XXIII, Jorge Ramírez, señaló a RPP que en la mañana del pasado viernes, llegó una persona de delivery motorizado para entregar una bolsa de papel. El sacerdote pensó en ese momento que le estaban enviando un desayuno. Sin embargo, al abrir el paquete se dio con la sorpresa que era el cáliz robado hace 14 días.

“En la nota él se arrepiente del acto que ha hecho y dice que su hija lo necesitaba, necesitaba dinero, entonces por eso robó y ahora me pide que no lo denuncie porque no quiere dejar sola a su hija. Y que lo perdone y yo lo he perdonado. Después dice que su hija lo vio por eso le pide que detenga todo”, aseguró el párroco.

Ante esta ola crecida de robos dentro de la iglesia, se instalaron cámaras de seguridad que lograron registrar al ladrón del cáliz. En el video del día del robo se aprecia como el delincuente se hace pasar como un fiel, se detiene a orar y luego hurta el objeto religioso.

Cabe mencionar que no es la primera vez que esta iglesia ubicada en el Callao sufre de esta serie de asaltos, ya que en otra ocasiones se han llevado sillas, mesas, bicicletas, es por eso que el sacerdote de la iglesia también se une al pedido y llamado de las autoridades para mantener a salvo la integridad de los feligreses y a las personas que trabajan dentro del santo recinto.

El párroco Jorge Ramírez precisó que no puso ninguna denuncia policial por el robo y que se encuentra muy feliz por la devolución del cáliz, ya que el acto de arrepintiendo, muestra que esta persona ha sido tocada y que de alguna forma quiere cambiar el rumbo de su vida.

No cabe duda de que ni las iglesias se salvan de estos actos delictivos, es por eso que decenas de personas hacen un llamado a las autoridades municipales y policiales para que puedan resguardar la zona a din de que se sientan más seguros y los ladrones no hagan de las suyas a vista y paciencia de todos.

