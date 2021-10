Halloween 2021: los mejores disfraces para utilizar en pareja

Disfraz de 'El juego del calamar'. (foto: ElPlural.com)

Halloween se acerca y, con él, la excusa perfecta para disfrazarnos después de un buen tiempo sin poder hacerlo. Hoy en día, los adultos disfrutamos como ningún otro viendo los desastres que sufren los participantes de ‘The Squid Game’ en una isla secreta de Corea del Sur. Las ventas de sus mercancías han crecido como espuma; pero también el modelo ‘Vans’, ‘Slip-on’ en color blanco, zapatillas que lucen los protagonistas a lo largo de la serie y que aumentaron sus ventas en un 8%.

Pero claro, como bien se mencionó anteriormente, los disfraces de Halloween son un tema que nos emociona a todos cuando llega esta época del año. A veces nos encontramos solteros y tenemos que decidir por nosotros mismos qué ponernos, pero a veces tenemos una pareja con quien pasar fiestas y lo convierte aún más divertido.

Elegir los mejores disfraces de Halloween es un arte. Por un lado, primero debemos decidir qué tema queremos abordar y por qué. Podemos elegir una de nuestras series favoritas actuales, algo especial o un disfraz que pueda apoyar nuestro estilo.

Quizás por todos los factores anteriores, en unos años veremos que los disfraces de Halloween se repiten y se convierten en una especie de ícono del momento. La idea de unirse a las tendencias suena tentadora y ¿qué podría ser mejor que hacerlo con la persona que quieres? Te daremos ideas creativas para usar con tu pareja este 31 de octubre.

DISFRACES PARA LUCIR EN HALLOWEEN 2021

1. Juego del calamar

Personaje de El Juego del Calamar cuidando a los prisioneros (foto: Gluc.mx)

Evidentemente, la primera opción habría sido un personaje de la serie más popular del momento: ‘The Squid Game’ o ‘Juego del calamar’. Como ya sabrá, recientemente se ha dado a la luz la noticia que las zapatillas blancas han aumentado sus ventas en cifras exorbitantes. ¿La razón? La cantidad de gente que quiere disfrazarse de jugador de esta serie nacida en Corea este Halloween.

Y lo mejor es que si quieres sumarte a esta tendencia, también puedes hacerlo con tu pareja. Por ejemplo, uno de ustedes puede ser jugador (pantalón verde con zapatos blancos y blancos), mientras que el otro puede ser soldado (mono rojo con antifaz negro y uno de los famosos letreros que aparecen en ellos: un cuadrado, un triángulo o un circulo).

2. Harley Quinn y Joker

Harley Quinn y Joker. (foto: Espinof)

Una de las mejores parejas del Universo DC, y una que sigue siendo un clásico en pareja de disfraces de Halloween, es Harley Quinn y Joker. Este año, con el lanzamiento del videojuego Suicide Squad: Kill the Justice League, es un excelente momento para tomar este par como inspiración para tu disfraz. Sin embargo, tenga cuidado de no imitar la dinámica de la relación de esta pareja ya que, como recordarán, Joker no ama a Harley Quinn y parece que es más probable que no le guste su afecto y la rechace.

3. Carnage y Venom

Disfraces de Carnage y Venom. (foto: Pinterest)

Como parte del estreno de Venom 2, una película que podría desatar el caos en Marvel, también es una buena idea usar este par de personajes para disfraces de Halloween. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su fabricación será un poco más complicada de lo que parece, ya que son bastante extraños a la vista. Sin embargo, hay varias opciones e incluso disfraces confeccionados.

4. Diablos sexys

Disfraces de diabla y diablo. (foto: Pinterest)

Este es uno de los disfraces más sencillos en pareja de conseguir. Ambos necesitarán prendas rojas como un bralette, pantalones de efecto piel, chamarra roja, etc. Eso sí, tendrán que diseñar sus cuernos de ‘diablito’.

