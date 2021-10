Kelly Portalatino de Perú Libre respalda a Pedro Castillo “pero no al Gabinete de Mirtha Vásquez”

Portalatino pidió al presidente Pedro Castillo que cumpla con las promesas realizadas durante la campaña. | Foto: Agencia Andina

La congresista de Perú Libre Kelly Portalatino señaló que su bancada respalda al presidente de la República, Pedro Castillo, sin embargo, no todos están de acuerdo con la designación de Mirtha Vásquez al frente del Consejo de Ministros, y con los otros cambios que hubo en el Gabinete. La parlamentaria, además manifestó que en los próximos días evaluarán si le dan o no el voto de confianza al Gabinete Vásquez.

“Respaldo a nuestro señor presidente, pero no respaldo al Gabinete de Mirtha Vásquez. (…) Vamos a esperar el desarrollo de estos 30 días para convocar al voto de confianza y vamos a analizar detenidamente nosotros, la bancada, que estamos en esta posición y bueno, posteriormente vamos a dar esa declaración”, dijo en una entrevista a RPP.

Portalatino aseguró que su bancada acordó por consenso de la mayoría “respaldar al presidente, pero también hemos concluido que el Gabinete de Vásquez no es el sentimiento de las mayorías”.

Además, la congresista lamentó que la nueva premier haya señalado que la Asamblea Constituyente “no es prioridad del gobierno”.

“Somos un partido demócrata, que respetamos las opiniones de discrepancia. Por eso le digo que hay consenso por mayoría y no por unanimidad, pero también esa mayoría es el pensamiento que expreso y también hay algunos colegas que respaldan al Gabinete de Mirtha Vásquez y se les respeta, estamos en democracia, es una libre expresión por parte de ellos”, aclaró respecto a algunos congresistas de Perú Libre que ya han mostrado su apoyo al Gabinete Vásquez.

NUEVA CONSTITUCIÓN

Finalmente, Portalatino pidió al presidente Pedro Castillo que cumpla con las promesas realizadas durante la campaña como la de la conformación de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva carta magna.

“Esas políticas públicas tienen que estar plasmadas en la segunda reforma agraria, en las renegociaciones que hoy en día ha dejado el expremier Guido Bellido, que continúen con esas políticas y, sobre todo, que llame a una nueva Constitución”, dijo.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE NO ES PRIORIDAD

La presidenta de Consejos de Ministros, Mirtha Vásquez, recalcó el último fin de semana que su prioridad será trabajar en aras de la salud, educación y economía, mas no en la Asamblea Constituyente.

“Es un tema interesante, pero hay mucho temor. No es una idea comunista, muchos países se han dado cuenta que deben reajustar sus normas generales. Pero debemos generar el momento en que la población sienta que se debe reformar la situación en la que vive”, comentó en un dialogo con Tv Perú.

“Es parte de un proceso, (la Asamblea Constituyente) no es prioridad del gobierno. Lo que importa es abordar la pandemia, el retorno a clases, la estabilidad económica, eso está en agenda. Si la población siente que supera la crisis puede pensar en reformas de fondo”, continuó.

VOTO DE CONFIANZA

Sobre el voto de confianza, Vásquez precisó que desde la otra semana comenzará a reunirse con las distintas bancadas para llegar a un consenso, especialmente con las agrupaciones políticas que han dicho públicamente que no votarán en contra.

“Son 30 días que tenemos para presentarnos al Congreso, pero prefiero que se haga lo antes posible. Hay que acercarnos a algunas bancadas para dialogar, ya he trabajado antes con varias de estas agrupaciones políticas, no hay imposibles ni una situación que no se pueda entrar en diálogo o en debate”, manifestó.

