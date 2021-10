Reportero de canal N intenta trolear a Mauro Cantoro con camiseta de Alianza Lima, y él contesta así

Reportero le muestra la camiseta de Alianza Lima a Mauro Cantoro. (Canal N)

El reportero de Canal N, Marco Calderón, hizo un despacho desde el estadio Lolo Fernández para informar sobre la habilitación del recinto en Breña como sede del VacunaFest. Entre los invitados estaba el viceministro Gustavo Rosell y el exjugador de Universitario de Deportes, Mauro Cantoro.

El ‘Tor’ comentó estar contento de ser parte del evento de tanta importancia como es la campaña de vacunación. “Además, en un estadio tan especial para todos los cremas como el Lolo Fernández. Quiero convocar a todos los hinchas de la ‘U’, y a todos en general, pero sobre todo a los cremas a que se vacunen. A los que queremos el fútbol de verdad para poder volver a los estadios”, señaló.

El reportero indicó: “Entonces no importa la camiseta, hay que vacunarse... Yo, por ejemplo, tengo aquí la camiseta [de Alianza Lima]”.

Lejos de reaccionar, el argentino respondió con tranquilidad: “ Sí, no importa. No pasa nada, más alla de la rivalidad estamos hablando de un tema humano de salud , así que a todos en general convocarlos a que se vacunen. Todos hemos tenido a un familiar que ha enfermado o ya no está . No hay que desaprovechar la oportunidad”, resaltó.

MAYORES DE 18 AÑOS

El viceministro Rosell adelantó a la prensa que el próximo lunes el ministro de Salud, Hernando Cevallos, a primera hora estará informando sobre el nuevo grupo de edad para vacunación en Lima y Callao. “La vacunación de 18 años se va a homogenizar, el ministro anunciará el nuevo corte de edad para las próximas semanas”, dijo.

Agregó que en el plan también están contemplados los adolescentes y ellos están en una programación. Remarcó que en el caso de los chicos entre 12 y 18 años van a recibir Pfizer que es la única vacuna que tiene esa autorización para el país. Asimismo, apuntó que se viene evaluando un posible protocolo de 5 a 11 años.

Sobre el aforo a los estadios, señaló que la evaluación depende mucho de cada estadio, porque se debe mantener distianciamiento en los 4 puntos cardinales. “Hemos visto que el aforo oscila entre 20% y 30%”.

CLÁSICO VACUNAFEST

Los estadios Alejandro Villanueva y Lolo Fernández se convirtieron en puntos de vacunación contra la covid-19 durante este sábado 9 y el domingo 10 de octubre, gracias al denominado “Clásico del Vacunafest”, promovido por el Ministerio de Salud (Minsa) y los clubes de fútbol Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Dicha actividad que busca alentar la inmunización entre los aficionados de los dos equipos con más hinchas del país, permitirá la apertura de ambos centros deportivos desde las 09:00 0hasta las 19:00 horas.

El Ministerio de Salud informó que, para lograr vacunar a la mayor cantidad posible de personas, desplazará doce brigadas entre ambos puntos, y que, también, se realizarán pruebas moleculares para descartar el covid-19, así como otras intervenciones sanitarias.

Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de Inmunizaciones (DMUNI) del Minsa, agradeció a ambos equipos de fútbol y a las municipalidades de Lima Metropolitana y La Victoria por el apoyo brindado. “Llamamos a todos los aficionados de estos equipos a acudir a protegerse contra el covid-19 con la vacuna en la casa del equipo de sus amores”.

Asimismo, detalló que un marcador contabilizará la cantidad de hinchas que acudan a vacunarse con su primera o segunda dosis en cada estadio y que el ganador de esta clásico de la vacuna se hará acreedor de la copa “Clásico del Vacunafest”.

Por su parte, los representantes de ambos equipos invitaron a sus seguidores a poner el hombro, porque mientras más personas estén protegidas más rápido podremos regresar al estadio y alentar a sus respectivos equipos.

Por ello, se invitó a los hinchas que acudan a vacunarse a compartir sus fotos con sus camisetas y banderolas alusivas a sus equipos con los siguientes hashtags #ClásicoVacunaFest, #SinVacunaNoHayTribuna, #CremasProtegidos, #ÍntimosProtegidos.

