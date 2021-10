Cómo presentar un reclamo por mi recibo de luz: trámite y plazos de atención

(Foto:Andina)

Las empresas de luz de nuestro país son las instituciones que, desde el inicio de la pandemia, ha recibido más reclamos por parte de los usuarios debido a los cortes repentinos del servicio eléctrica y el cobro excesivo de las tarifas, las mismas que han sufrido un incremento de 3.45% para los consumidores residenciales y 3.92% para el sector industrial, según comunicó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)

Esta alza se da por la subida de costo del cobre y aluminio, pues son metales usados en el tendido de redes eléctricas, afirma la institución.

Ahora, si no estás conforme con el monto facturado en tu recibo, identificas alguna irregularidad, o interrupción del servicio, recuerda que estás en el derecho de poner un reclamo. Aquí te mostramos cómo realizar el realizarlo paso a paso.

¿DÓNDE PRESENTAR MI RECLAMO?

Antes de poner un reclamo debes de identificar qué empresa te brinda el servicio, puede ser Luz del Sur o Enel.

• Si el servicio te lo brinda Luz del Sur, tienes tres opciones para registrar tu reclamo.

Opción 1: A través de la plataforma de la empresa y este es link https://zsp1.luzdelsur.com.pe/ofvirtual/Account/RegistroReclamacion

Opción 2: Llamar al centro de atención de Luz del Sur. Este es el teléfono 01 617 5000

Opción 3: De forma presencial en las oficinas de atención.

• Si el servicio te lo brinda Enel , tienes tres opciones para registrar tu reclamo.

Opción 1: A través de la plataforma de la empresa y este es link https://www.enel.pe/es/Ingresar.html

Opción 2: Llamar al centro de atención de Enel. Este es el teléfono 01 617 5000

Opción 3: De forma presencial en las oficinas de atención.

Para mayor información o comunicación con las empresas tienes habilitada la opción de correo.

Enel: fonocliente@enel.com

Luz del Sur: fonoluz@luzdelsur.com.pe

DATO: Si intentas comunicarte con las empresas ya sea a través de llamadas, correos o presencialmente y no obtienes respuesta de las empresas eléctricas, toma en cuenta que puedes contactarte con Osinergmin al 219-3410 en Lima, al 0800-41800 (línea gratuita en regiones), o escribir al correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe o mediante las redes sociales de la institución para contarles tu caso y recibir la orientación necesaria.

¿QUÉ DEBE CONTENER MI RECLAMO?

1. Número de suministro de la casa.

2. Datos personales. Esto incluye el nombre, DNI, domicilio para noficaciones, teléfono y/o correo electrónico para que puedas ser contactado.

3. Si no eres el dueño del suministro y estás ayudando a algún familiar con el reclamo, te encontrarías bajo el papel de representante. En ese caso debes adjuntar una “carta poder simple”. Esta te permitirá actuar en nombre del reclamante.

4. Debes poner de forma clara y precisa el motivo real del reclamo. No te extiendas mucho, sé conciso.

DATO: Si la información que brindaste no está completa, la empresa debe comunicártelo. De ser así, tienes dos días hábiles para completar la información requerida; de lo contrario, tu reclamo aun no podrá ser atendido.

Cuando tu reclamo ingrese , la empresa te brindará un código de reclamo, de no ser así debes de exigirlo.

¿CUÁL ES EL PLAZO DE REPUESTA?

El plazo de respuesta por parte de la empresa va entre los 10 y 30 días hábiles. Así que debes esperar, pero no puede pasar de los 30 días hábiles.

Una vez que la empresa tenga una respuesta, te enviará un correo, notificándote sobre la misma.

Si no estás de acuerdo con la respuesta que has recibido, debes hacerlo saber a la empresa en un plazo máximo de 15 días hábiles, a través de los mismos canales que utilizaste para hacer el reclamo. Al comunicarte debes de indicar que no estás de acuerdo y que quieres realizar una reconsideración o una apelación (según sea tu caso).

Reconsideración: Cuando tienes una nueva prueba, puedes solicitar a la empresa que evalúe tu caso, y vuelva a pronunciarse.

Apelación: Si no tienes una nueva prueba, puedes iniciar en la empresa un trámite de apelación, para que Osinergmin evalúe tu caso.

La empresa observará tu posición y elevará el caso a Osinergmin. El plazo de este traslado es de 5 días hábiles.

Finalmente Osinergmin evaluará el caso y responderá en un plazo máximo de 30 días hábiles. Esta respuesta la conocerás tú y la empresa.

