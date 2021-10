Cómo pagar mi recibo de celular por Internet: paso a paso

Aún estamos en plena pandemia por la COVID-19 y muchos siguen optando por no salir y realizar todos sus pagos a través de Internet. Sin embargo, muchos no saben cómo hacerlo ni cómo descargar las apps correctas para no ser víctimas de estafa. Es por ello, que en esta nota te enseñamos cómo puedes hacer para cumplir con tu objetivo y pagar tus cuentas sin ningún problema y solo en un click.

Claro, Entel y Movistar son las 3 empresas han habilitado diversos canales de pago, entre ellos los aplicativos propios de cada una que están disponibles en App Store (Apple) y Play Store (Android) y los convenios con diferentes entidades bancarias.

En las 3 aplicaciones podrás ingresar y realizar el pago de tus recibos de tus líneas de celulares, internet o servicios de cable.

La app de Claro es “Mi Claro Perú”

Ingresa al App Mi Claro, si cuentas con una línea Claro, sólo deberás ingresar tu número de celular. Ingresa a la sección de pagos en el menú inferior. Selecciona los recibos a pagar. Digita los datos de tu tarjeta débito o crédito y haz click en pagar. Finalmente recibirás un correo electrónico con la constancia de tu pago Claro

La app de Entel es “Mi Entel Perú”

Ingresa a la app y selecciona la opción “recibo” que sale en la misma pantalla. Luego verás el monto total de tu deuda y te pedirá ingresar los datos de tu tarjeta, luego seleccionas la opción “Pagar Ahora”. Se habilitarán 2 opciones “PAGO TOTAL” y “PAGO PARCIAL”, realiza el pago total, dale click en “pagar”. Finalmente te saldrá una confirmación donde indicará que tu pago ha sido exitoso.

La app de Movistar es “Mi Movistar”

En la misma aplicación te saldrá la opción “Ver deuda”, debes darle click. Luego verás el total de tu deuda y te pedirá ingresar tu correo electrónico, escríbelo y dale click en continuar. Se habilitará la opción para que ingreses los datos de tu tarjeta, ingrésalos y dale click en “pagar”. Finalmente te saldrá una confirmación donde indicará que tu pago ha sido exitoso.

PAGOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Solo en el caso de Entel y Claro tienes la opción de hacer el pago a través de la página web de cada uno, sin necesidad de descargar ningún aplicativo propio de la empresa o bancario.

En Claro, debes ingresar a la pagina web oficial de la empresa que es https://mi.claro.com.pe

Para ingresar, debes registrarte con tu DNI. Una vez registrado y dentro de la página de la empresa móvil, ingresas a la opción “Mis operaciones/pago de recibos. Luego seleccionas el recibo que pagarás e ingresas los datos de tu tarjeta para realizar el pago. Le das click en pagar y listo, tu recibo ya está pagado. Recuerda que este medio solo acepta pagos con tarjeta.

En Entel también tienes una opción similar, para ello debes ingresar a la opción mi perfil Entel, en la misma página de la empresa o puedes hacerlo a través de este link https://miperfil.entel.pe/Login/?_ga=2.233411479.865869292.1633456939-2039364519.1626821666

En la pantalla te pedirán ingresar tu número para el celular y si tienes servicios hogar tu DNI, en cualquier caso debes digitar el documento que te corresponde y darle click en CONTINUAR. En el caso de celular, te llegará un código de confirmación a tu equipo y debes ingresar ese código. Seleccionas la opción VER SALDOS y verás el monto que tienes pendiente. Selecciona la opción de pago que aparece en la pantalla y te habilitará un cuadro para ingresar los datos de tu tarjeta. Ingresa los datos y dale click en PAGAR. Listo.

SEGUIR LEYENDO