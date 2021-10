Magaly Medina confiesa que su padre está muy enfermo: “A veces ni siquiera puede hablar”

La periodista de espectáculos habló sobre la salud de su figura paterna. (Foto: Instagram)

Magaly Medina se puso nostálgica al hablar sobre una de las figuras más importantes de su vida: su padre Luis Medina, quien se desempeñó como policía en Huacho.

En una entrevista que ofreció para la revista digital de la PNP, la periodista de espectáculos recordó con orgullo la labor de su padre como efectivo de la Policía.

“Mi papá fue un hombre muy sacrificado, además que vivir con un policía es como pensar que se va a su guardia y no sabes si va a regresar al día siguiente”, dijo.

Además, la conductora de Magaly TV, La Firme señaló que gracias a su padre, ella y sus dos hermanos adquirieron el buen gusto por la lectura, algo que permanece en ella hasta el día de hoy.

“No teníamos tantos juguetes. Mi papá se endeudaba con algunos vendedores de libros ambulantes y nos compraba colecciones baratas. Entonces, mis hermanos y yo hemos crecido pegados a los libros”, indicó.

Pero no solo eso, la ‘Urraca’ contó que su papá la ayudó a ser la persona autodidacta y segura de sí misma que es hoy en día. “Toda mi vida fomentó en mí el ser más. Me dijo ‘tienes que estudiar, ir a la universidad, graduarte’”.

Sin embargo, cuando Magaly Medina salió embarazada de su único hijo estando en la universidad, le dolió decepcionar a su padre al truncar sus estudios de periodismo.

“ Con todas las fuerzas de mi corazón, yo me prometí a mí misma que yo no me iba a quedar como ama de casa, criando a un hijo ahí . Me divorcié y ahí necesité de mis padres, porque yo sola y con hijo no iba a venir a Lima”, expresó.

Ahora que Magaly Medina cuenta con su programa propio, Magaly TV, La Firme, y es considerada una de las periodistas de espectáculos más importantes de la televisión peruana, ella cree que ha resarcido los errores que cometió en el pasado.

“A mi padre que lo decepcioné alguna vez, creo que le devolví, con creces, aquella decepción, esa frustración. Mi papá toda la vida se ha sentido muy orgulloso de mí y eso me hace sentir muy feliz”, agregó.

MÚLTIPLES ENFERMEDADES

En dicha entrevista, Magaly Medina comentó con pesar que su padre está muy enfermo. Sin embargo, no quiso entrar en detalles sobre los males que lo aquejan.

“Yo he sido una hija muy pegada a mi padre. Ahora que ya está muy enfermo, siento que quisiera darle mucho más. Lo que me hace sentirme bien es que mi papá ha podido gozar todo lo que la televisión me dio”, expresó.

Asimismo, la conductora de televisión indicó que, debido a que sus personalidades son muy parecidas, ella puede entender sus silencios cuando se siente mal.

Magaly Medina recuerda a su padre Luis Medina. (Foto: Archivo PNP)

“Creo que soy la hija más unida a él, nos parecemos mucho en carácter, en personalidad, entonces generalmente la que más lo entiende soy yo. Incluso, hasta interpreto su silencio ahora que está enfermo. Mi papá tiene una suma de enfermedades por las que a veces ni siquiera puede hablar, entonces con sus ojitos ya me dice todo ”, añadió.

Por último, la figura de ATV agradeció a su padre por haberla cuidado cuando era pequeña y le prometió que estará a su lado en los momentos más difíciles.

“Me cuido mucho de niña, de grande, a través de todos los años. Ha sido un padre bien dedicado, creo que me toca a mí hacer esa función”, finalizó.

