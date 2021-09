Carlos Vílchez niega haberle pedido matrimonio a su pareja y aseguró que todo fue actuado

Carlos Vílchez asegura que no se va a casar tras pedida de mano en JB en ATV a su novia. (Foto: Instagram)

No fue real. Cuando todos creían que Carlos Vílchez sería el próximo en casarse, el actor cómico aclaró que no le pidió matrimonio a su pareja Melva Bravo, quien forma parte del equipo de producción del programa JB en ATV.

En declaraciones para diario Trome, el comediante señaló que lo ocurrido en el programa, que es dirigido por Jorge Benavides, fue parte de una actuación, por lo que no hay boda a la vista.

“Lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez. Pido al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen” , dijo entre risas el cómico al enterarse que muchos pensaban que ya había asentado cabeza.

Asimismo, Carlos Vílchez contó que la propuesta de matrimonio se dio porque Melissa Klug jaló a Melva en plena grabación y decidió no dar un paso atrás, por lo que continuó con el guion establecido.

“Ese maquiavélico plan todavía no se está gestando, para mí no es malo casarse, sino estar casado (risas). Conozco a Melva hace 11 años, es una mujer a quien admiro mucho, es muy inteligente, y seguro que toda llegará en su momento ”, añadió.

De otro lado, el actor cómico precisó que el día que se case, pasará a la fila de los “soldados caídos”. “A todos nos toca, y ahora estamos disfrutando una etapa maravillosa juntos”, declaró sobre su actual relación.

CARLOS VÍLCHEZ TIENE DOS AÑOS DE RELACIÓN CON MELVA

Hace unas semanas, Carlos Vílchez habló sobre la actual relación sentimental que tiene con a Bravo, con quien tiene poco más de dos años, y admitió que en estos momentos se encuentran consolidando como pareja.

“Cada día nos va mucho mejor, estoy contento y feliz, tengo una relación bonita. Estamos disfrutando nuestros días, y soy una persona que va de su trabajo a la casa, muy tranquilito”, indicó.

¿CÓMO SE CONOCIERON CARLOS VÍLCHEZ Y MELVA BRAVO?

Carlos Vílchez y Melva Bravo se conocieron en el 2011, pero su relación sentimental empezó hace dos años, cuando ambos comenzaron a trabajar juntos en El wasap de JB. Él formaba parte de el elenco, mientras que ella se desempeñaba en la producción del programa cómico.

En enero de 2020, el actor hizo oficial su romance con una tierna fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. En aquel momento se dio a conocer que la pareja ya llevaba un año de relación.

¿QUIÉN ES MELVA BRAVO?

Melva Bravo es parte de la producción del programa cómico JB en ATV. Es comunicadora de profesión y anteriormente colaboró en El wasap de JB, especio que era emitido por Latina y que finalmente no renovó contrato.

Cabe precisar que la comunicadora actualmente tiene 37 años, así lo ha dado a conocer en su cuenta oficial de Instagram. Por su parte, Carlos Vílchez tiene 53 años y el próximo 19 de diciembre sumará uno más.

CARLOS VÍLCHEZ LANZA CURIOSA PREGUNTA TRAS PEDIDA DE MANO

El actor cómico Carlos Vílchez precisó desconocer las razones por las que las personas se alegran cuando se van a casar. Por ello, a través de sus redes sociales, el actor cómico le consultó a sus seguidores por qué sentían felicidad cuando alguien va a contraer matrimonio.

“Qué raro ¿por qué se alegran cuando uno se casa?” , escribió en sus historias de Instagram, desatando las risas de sus seguidores, quienes hasta ese momento pensaban que realmente se casaría.

