Carlos Vílchez le pidió matrimonio a su pareja Melva Bravo durante sketch de JB en ATV

Melissa Klug puso en aprietos al actor cómico. (Foto: Instagram / Captura ATV)

Se puso romántico. Carlos Vílchez, actor cómico de JB en ATV, le pidió matrimonio a su actual pareja Melva Bravo durante un sketch del programa humorístico de Jorge Benavides.

Todo empezó cuando Melissa Klug, quien se acaba de comprometer con el futbolista Jesús Barco, fue invitada al espacio televisivo para parodiar su pedida de mano.

La empresaria no aguantó las risas al ver a Carlos Vílchez interpretar el papel de su prometido, por lo que no dudó en salir de personaje y ponerlo en aprietos frente a todos sus compañeros.

“Él siempre ha floreado a todas. Yo soy la invitada, ¿por qué no mejor invitamos a Melva y le pides matrimonio? Todos tenemos un tiempo acá. Ya es hora”, expresó.

Tras ello, Melissa Klug fue en búsqueda de Melva Bravo para hacerla ingresar al set de televisión, mientras que la popular Carlota miraba de un lado a otro para ver cómo salir de tal situación.

Sin embargo, el comediante peruano, quien es popular en el medio por haber tenido varias parejas, dejó boquiabiertos a sus compañeros al arrodillarse ante su amada.

“Te juro por la vida de mi familia que a partir de hoy en adelante, serás la única mujer de mi vida. Por eso te digo... si te quieres casar conmigo ”, fueron las palabras del artista.

El artista nacional se arrodilló ante su novia para sorpresa de los televidentes. (Foto: Captura ATV)

Después de la tierna pedida de mano, el artista nacional y Melva Bravo, de 36 años de edad, se abrazaron frente a todos.

Jorge Benavides no dudó en felicitar a su compañero por su reciente compromiso. No obstante, Carlos Vílchez respondió entre risas “ya te jodis…”.

SU HISTORIA DE AMOR

Carlos Vílchez y Melva Bravo se conocieron en los pasillos de Latina TV durante la producción del desaparecido programa El Wasap de JB, según información de diario Trome.

Al parecer, las largas jornadas de grabación hicieron que Carlos Vílchez y Melva, de 36 años, terminarán enamorándose. Recordemos que ella formaba parte de la producción, por lo que eran muy cercanos.

Hoy en día tienen más de tres años de relación y, aunque Melva prefiere estar alejada de las pantallas, el comediante ha expresado su profundo amor hacia su novia de manera pública.

“Quiero mandar un saludo muy cariñoso al amor de mi vida. ¡Gracias Melba por estar a mi lado!”, expresó el cómico cuando formaba parte del programa Noche de patas.

Cabe resaltar que Carlos Vílchez tiene 53 años de edad, mientras que Melva 36. A pesar de la diferencia de 17 años, esto no ha sido un impedimento para que el amor floreciera entre ambos.

¿POR QUÉ CARLOS VÍLCHEZ SE FUE NOCHE DE PATAS?

Carlos Vílchez trabajó como conductor del programa Noche de patas junto a Óscar López Arias, Gonzalo Revoredo y Andrés Salas. Sin embargo, a inicios del 2021, el actor se despidió del espacio televisivo para irse a ATV con Jorge Benavides.

Tras varias especulaciones sobre una posible rivalidad con sus compañeros, Carlos Vílchez aseguró que su salida se debió a cuestiones económicas con el canal .

“Fue doloroso irme de un programa que me gusta, donde me siento super cómodo, donde existe una gran producción… pero la razón fue la parte económica. He recibido muchos insultos por redes pero no en mala onda... La gente no entiende, pero por su mejoría cualquiera lo haría”, señaló Vílchez.

“Jorge (Benavides) me volvió a llamar y regresé con él. Sería mentir que por lo económico no es, pero sí es por el tema económico”, agregó.

Además del sueldo, el artista nacional precisó que otro motivo de su salida fue el gran amor que siente hacia la comedia , por lo que no dudó en aceptar la propuesta laboral de Jorge Benavides.

“No dejaría la comedia, no voy a dejar algo con lo que nací. Me gusta la conducción es algo que no es nuevo, conduzco hace más de 20 años desde ‘Gana con Metro’. He llevado la conducción en paralelo con la actuación. También soy animador de eventos, no soy contador de chistes, hago animación que va de la mano con la improvisación”, dijo.

