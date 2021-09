El juego del calamar: 5 datos que no conocías sobre la serie número 1 de Netflix

Wi Ha Joon es un modelo y actor coreano que interpreta a un detective en El juego del calamar. (Foto: Instagram)

El juego del calamar (Squid Game en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que se estrenó el 17 de setiembre del presente año, esta ya acapara titulares, críticas y contenidos en las redes sociales. Por lo que no tiene mucho tiempo de estreno, es importante resaltar algunos datos curiosos sobre la esta entrega.

El origen del título viene de un juego infantil que remota en los años 70

El titulo original iba a ser en un principio Round 6 porque al director le recordaba a las épocas de cuando era pequeño y jugaba ese juego con sus compañeros en el patio de su colegio.

Consiste en que un atacante y un defensor se enfrentan en formas de triangulo, cuadrado y un circulo simulando la forma de un calamar. Algunos otros están inspirados en ‘El tira y afloja’, las caninas y una rayuela con busca minas.

El guion fue escrito hace 13 años

El director de la serie comentó en una entrevista que la historia lleva más de una década escrita, además que el guion inicial de la serie fue empezado en el año 2008 y lo terminaron en el año 2019. Era vista como una historia extraña y con mucha violencia, por eso era difícil llevarla a la pantalla grande tan rápido.

El juego del calamar tiene una simbología sobre la sociedad competitiva

Destaca principalmente la perdida de la inocencia que cada día el ser humano va perdiendo conforme va creciendo y desarrollándose. El observador cultural local Kim Seong Su ve Squid Game como una ilustración de la realidad de la vida de muchas personas hoy en día: el conflicto de clases sociales y los rigores de vivir en un sistema de capitalismo.

La serie fue puesta para mayores de 19 años

Debido a que el rodaje fue bastante intenso, hasta Netflix restringió el rango de edad para poder ver la serie y lo puso pasa mayores de 19 años. Es curioso, ya que el soundtrack que acompaña las escenas de violencia son canciones infantiles coreanas más populares de las décadas de los 70s y los 90s.

ASÍ SE MUESTRAN LOS FANS EN TWITTER EN RESPUESTA A LA SERIE

El juego del calamar ha tenido muy buena acogida de parte de los fans y lo demuestran en las redes sociales, sobre todo en Twitter donde se encuentran ansiosos por que comience la segunda temporada.

Yo esperando que saquen la 2 temporada de el juego del calamar porque la primera me la acabe en un día. pic.twitter.com/812T1sDyvh — Key Lino🧚🏻‍♀️ (@LinoKey1) September 25, 2021

“Saquen parte 2, es un éxito mundial, lo necesitamos” menciona un fan en la publicación que realizó el mismo Netflix en su Twitter.

SAQUEN PARTE 2 WEY

ES UN EXITO MUNDIAL

LO NECESITAMOS

AAAAAAAAAAAAAAAAAA — Stykiller (@Stykiller03) September 24, 2021

En el caso de Instagram, la cuenta oficial del juego de calamar mostró algunas escenas de detrás de cámaras y la mayoría de las respuesta fueron positivas. “me encantó ya me la acabe fue lo máximo” mencionan en los comentarios.

¿EN QUÉ OTRAS ENTREGAS APARECEN LOS PROTAGONISTAS DEL JUEGO DEL CALAMAR?

La producción del juego del calamar cuenta con actores novatos, pero los tres protagonistas de la serie si han tenido protagónicos en otras series y películas.

Lee Jung-Jae

En el año 2017, interpretó al dios de la muerte Rey Yeomra, en la película “Along with the Gods: The Two Worlds”. Un año después, repitió el papel en “Along with the Gods: The Last 49 Days”. En 2019, dio vida a Jang Tae-joon en “Chief of Staff”.

Park Hae-Soo

En el caso de Park, participó anteriormente en la serie “Chimera”, donde dio vida al detective Cha Jae-hyun, en películas como “By Quantum Physics: A Nightlife Venture” (2019), “The Angel Without, The Devil Within” (2021), “Time to Hunt” (2021), y “Ghost” (2021). También será parte de ‘La Casa de Papel’ donde le dará vida a Berlín.

Wi Ha-Joon

Luego de aparecer en “Goodbye Mr. Black”, Wi Ha-joon se convirtió en un personaje recurrente en la serie “My Golden Life”, donde dio vida a Ryu Jae-shin. El marzo de 2018, se unió al elenco de la película de terror “Gonjiam: Haunted Asylum” como Ha-joon, el dueño de un canal de YouTube que decide explorar el abandonado Hospital Psiquiátrico Gonjiam.

También fue parte de “Romance Is a Bonus Book” (2019), donde interpretó al encantador pero directo Ji Seo-joon, un diseñador de libros independiente. En septiembre de 2020 se unió al elenco recurrente de la serie “18 Again”, también conocida como “Eighteen Again”.

