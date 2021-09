El juego del calamar: serie surcoreana es acusada de plagiar película As the gods will

Creado de El juego del calamar responde a acusaciones de plagio. (Foto: Captura Netflix)

El juego del calamar se ha convertido en todo un fenómeno internacional tras su estreno en Netflix. La serie surcoreana ha recibido buenos comentarios por parte de los suscriptores de la plataforma de videos, pero como era de esperarse, también surgieron miles de detractores.

En las redes sociales ya existen diversos mensajes que acusan al programa de plagiar la idea de otra producción asiática, pues han encontrado muchas similitudes entre Squid game y la película As the gods will.

De acuerdo a los cibernautas (de Tomatazos), el juego del calamar tiene específicamente dos escenas iguales al de la cinta de Takashi Miike , un cineasta japonés.

La primera secuencia igual sería cuando aparece un robot gigante en forma de niña y el otro se trataría del reloj en cuenta regresiva. Según los comentarios, ambas escenas se asemejarían en lo visual y narrativo.

Tras lo ocurrido, el director de El juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, señaló para el medio The Straits Times que su obra la escribió entre los años 2008 y 2009, además que se inspiró en el manga homónimo publicado en 2011.

“Es cierto que los primeros momentos son similares, pero después de eso, no hay similitudes. Pero si tuviera que decirlo, diría que lo hice primero” , señaló el autor sobre las acusaciones de plagio en su contra.

Asimismo, el director precisó que él sabía perfectamente que las escenas de Squid game y As the gods will guardaban similitud, pero aseveró que todo se trató de una simple coincidencia.

De otro lado, detalló que la serie la tenía escrita antes de la película de Takashi Miike, pero que recién pudo publicarla luego que Netflix aceptara producir su creación, el cual se ha convertido en todo un éxito.

SINOPSIS DE EL JUEGO DEL CALAMAR

La ficción surcoreana, El juego del calamar, trata sobre un grupo de personas que es captada para realizar diversos juegos infantiles. La principal característica de sus jugadores es que todos ellos se encuentran atravesando una grave crisis financiera, por lo deberán superar todos los niveles para llevarse un millonario premio.

Sin embargo, no todo es sencillo como se lo imaginan, pues la principal regla es que si pierden o quedan descalificado, ellos tendrán que pagar con su vida.

¿DÓNDE VER EL JUEGO DEL CALAMAR ONLINE?

A los interesados que quieran ver la primera temporada de la serie pueden hacerlo a través de la plataforma streaming Netflix, siendo la única distribuidora de la producción surcoreana, por lo que solo los que cuenten con una suscripción podrán hacerlo.

Está disponible para descargar y puedes ubicarla en los géneros Corea, thrillers de TV, dramas de TV o suspenso. Cada episodio tiene una duración entre 30 a 60 minutos.

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA DE EL JUEGO DEL CALAMAR?

Luego del éxito de su primera temporada, se espera que Netflix anuncie pronto la grabación de una segunda parte, ya que en el capítulo 9 nos deja entrever la decisión que habría tomado el protagonista Seong Gi-hun, quien dejaría su vida normal por volver a vestir el uniforme del juego, esto pese a que en el segundo capítulo votó para no jugar.

EL JUEGO DEL CALAMAR: CONOCE EL REPARTO DE LA SERIE

Lee Jung-jae (Seong Gi-hun)

Park Hae-soo (Cho Sang-woo)

Wi Ha-jun (Detective Hwang Joon-ho)

Oh Young-soo (Oh Il-nam)

Jung Ho-yeon (Kang Sae-byeok)

Heo Sung-tae (Jang Deok-soo)

Kim Joo-ryoung (Han Mi-nyeo)

Tripathi Anupam (Abdul Ali)

