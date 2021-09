Samahara Lobatón y su reacción tras confesión de Melissa Klug: “No sé por qué quiere tener más hijos”

Samahara Lobatón no está de acuerdo con Melissa Klug, quien quiere tener otro hijo. (Foto: Instagram)

Samahara Lobatón se mostró sorprendida luego que su madre Melissa Klug confesara que quiere tener un sexto hijo. Esta vez, fruto de su amor con Jesús Barco, con quien planea casarse muy pronto.

Esta confesión la hijo en En boca de todos, donde la empresaria asistió junto a su hija Samahara Lobatón. Aquí, ‘La Blanca de Chucuito’ reveló: “Mis hijos ya están grandes y ya no quieren estar con mamá, entonces me siento sola. No sé si sea bueno tener hijos a esta edad, pero si me preguntas yo estaré encantada”.

“Y si le preguntas a Samahara, ella dirá que no” , acotó Klug.

Ante ello, Tula Rodríguez no dudó en consultarte a la joven, quien es madre de una pequeña.

“Ella puede tomar la decisión que mejor le parezca. Si ella quiere tener más hijos nosotros encantados, pero la verdad es que no sé porque quiere tener más hijos si es recontra difícil”, explicó.

MELISSA KLUG SE CASARÁ CON JESÚS BARCO

Melissa Klug y Jesús Barco celebraron su primer aniversario el último 9 de septiembre, y lo hicieron anunciando que se van a casar.

“Quiero compartir con ustedes un pedacito de la noche mágica que viví con la complicidad de mis hijos e hijas. Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular — sorry haters. La sorpresa fue doble al ver a las personas que más amo a mi lado esa noche celebrando nuestro amo”, señaló Melissa Klug en su cuenta oficial de Instagram.

“Gracias Jesús barco por ese momento tan maravilloso por tu amor y sobre todo por tu paciencia , te amo y SI mil veces SI”, acotó. La pedida de mano se realizó en la casa de Melissa Klug, ubicada en Santiago de Surco. “