iPhone 13: ¿Cuándo llegará al Perú?

Apple dio a conocer el nuevo iPhone 13 en todas sus presentaciones el pasado jueves 16. Usuarios de redes sociales resaltaron el diseño muy similar a su antecesor, pero la compañía aseguró que el nuevo modelo tiene mejoras en la cámara y otras modificaciones.

La versión mini tiene un precio de lanzamiento de US$ 699 y la versión standard tendrá un precio base de US$ 799 . Los precios podrán aumentar dependiendo de las versiones más avanzadas del teléfono y su capacidad de almacenamiento. Así, el iPhone 13 Pro se venderá en US$ 999, el iPhone 13 Pro Max en US$ 1,099 y el iPhone 13 Pro Max con 1 tb de capacidad tendrá un precio base de US$ 1,599.

<b>¿Cuándo llegará al Perú el nuevo Iphone 13?</b>

La tienda iShop, distribuidor oficial de Apple en el país, confirmó que venderán el producto, pero no dio una fecha exacta del lanzamiento.

Por otro lado, Carlos Huamán, director de DN Consultores y especialista en telecomunicaciones, dijo al diario Trome que tiempo en el que tarde que un nuevo iPhone llegué al Perú es de un mes.

“El plazo es cada vez menor porque los mercados son cada vez más globales y alineados. Las coordinaciones logísticas se orientan a que dilación sea más corta entre mercados como Sudamérica”, dijo.

<b>¿Cuánto costará el iphone 13?</b>

En base a los precios mencionados por Apple, se puede esperar que su valor de venta en Perú esté afectado por la tendencia al alza del dólar. Es decir que el monto sería elevado, considerando que el valor del dólar ahora se encuentra por encima de los 4 soles.

Pero las nuevas estrategias de los operadores también podrían influir en el costo del iPhone, ya que estos ahora han reemplazado el subsidio del teléfono por otras opciones de financiamiento.

Por ejemplo, lo que solían hacer las operadoras era asumir parte del costo del producto para que el precio ofrecido al público sea menos y así se aseguraban las ventas.

“El año pasado operadores reemplazaron la estrategia de subsidio (lo que costaba S/ 2,000 lo vendían a S/ 1,200 y absorbían el subsidio). Eso fue reducido, y ahora si cuesta S/ 2,000 lo ofrecen en 10 cuotas de S/ 200, empaquetado con planes de datos, etc.”, explicó Huamán al medio peruano.

<b>Diferencias y similitudes con el iPhone 12</b>

El rendimiento de los equipos

La diferencia más grande entre ambos modelos, y la más importante, es el procesador que tiene el iPhone 13: el A15 Bionic.

Este tiene 15 mil millones de transistores distribuidos en seis núcleos. Dentro del procesador, dos de los núcleos son para alto rendimiento y los demás son para ahorro de energía. Esto quiere decir que el nuevo iPhone tendría 50% más rapidez que su antecesor , que contaba con un A14 Bionic.

Además, en la parte gráfica, el modelo recién introducido al mercado va a poder ejecutar 15,8 billones de operaciones por segundo, gracias a sus cinco núcleos. Por ello, será 30% más rápido que el de la generación anterior.

Diseño

El cambio en el diseño del nuevo iPhone 13 en comparación con el anterior es mínimo, lo que fue incluso objeto de memes y burlas en redes sociales.

Sin embargo, dentro de las modificaciones sutiles está la reducción del notch de la pantalla en 20%. Esto daría más espacio para la pantalla. Además, el panel de la pantalla es un 28% más brillante y se podrá reproducir contenido en HDR.

En cuanto a las cámaras, estas ahora están en posición diagonal. En la tecnología de las mismas sí hay una mejora importante: este nuevo modelo tiene el sensor más grande fabricado hasta el momento. Es uno de 12,2 MP, con pixeles de 1,7 micrómetros de lado, para captar mayor cantidad de luz.

Las similitudes son que el nuevo teléfono mantiene la resolución Full HD+, la pantalla de 6.1 pulgadas y la tecnología OLED.

Comparación entre el iPhone 13 y el iPhone 12. Foto: Dr Tech/Youtube

