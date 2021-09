Bono 350: 6 cosas que NO debes hacer si eres beneficiario del subsidio

No te dejes sorprender por malhechores cibernéticos.

Esta mañana ya se habilitó el Link oficial del Bono 350 Yanapay Perú y así poder corroborar si soy o no beneficiario de este subsidio que otorga el Estado a las familias más vulnerables del Perú. Sin embargo, el gobierno también ha dispuesto una serie de medidas que no debes hacer, sobre todo para proteger tu dinero.

En estos últimos días y tal como lo precisó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se han reportado una serie de denuncias de personas mal intencionadas, que buscan aprovecharse de tu situación, acceder a tus datos y así suplantarte al momento de cobrar el bono.

Por ello y ante los posibles robos de cibernautas malhechores, el Midis, ha precisado que solo a través de sus paginas oficial se podrá a saber si eres o no beneficiario y si estás dentro del padrón. No existen otros canales para realizar tus consultas. ¡No te dejes sorprender!

6 cosas que NO debes hacer si eres beneficiario del Bono 350 Yanapay Perú

Recuerda que una forma de cuidar tus datos es solo ingresando a paginas oficiales. El Midis ha dispuesto una serie de recomendaciones a seguir a fin de salvaguardar tu información:

-No vayas al banco para buscar información.

-No compartas tu información personal.

-No aceptes ayuda de grupos en redes sociales.

-No acudas a tramitadores.

-No divulgues tus códigos o claves de retiro.

No consultes en otras páginas.

¿Cuál es el LINK OFICIAL del Bono 350 Yanapay Perú?

No olvides que para saber si te toca recibir el Bono 350 Yanapay Perú, debes ingresar a la pagina oficial del Bono Yanapay y así sabrás si eres o no beneficiario. No olvides respetar las fechas de acuerdo a la grupo que pertenezcas.

A continuación te detallaremos cuáles son los pasos a seguir:

Ingresa a este enlace: https://consultas.yanapay.gob.pe

Coloca los datos que te solicitan como: número de DNI y fecha de emisión del mismo

Da clic en el recuadro donde dice ‘No soy un robot’

Acepta la política de privacidad

Lee la política de privacidad

Por último, consulta si eres beneficiario.

Todo lo que tienes que saber del bono 350.

Se habilita línea 101 para consultas sobre el Bono 350

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) acaba de poner a disposición la línea gratuita 101 para que los ciudadanos puedan hacer sus consultas o resolver sus dudas sobre la entrega del bono Yanapay Perú.

La ministra del sector, Dina Boluarte, sostuvo que si no tienen la facilidad para entrar a la plataforma digital www.yanapay.gob.pe, pueden llamar por teléfono a la Línea 101 de manera segura y gratuita desde su teléfono fijo.

“Allí gustosamente los atenderemos y absolviendo sus dudas. Pero no estén yendo a las agencias antes de consultar estas dos fuentes de información”, declaró esta mañana en Tv Perú Noticias.

Enfatizó que el objetivo es evitar la aglomeración y posibles contagios del Covid 19, ante la amenaza de un posible tercera ola. Ante esto, recalcó la necesidad de ir a las oficinas bancarias con doble mascarilla y de guardar la distancia necesaria entre las personas para evitar que se registren más contagios en nuestra capital.

Por su parte, la ministra supervisó esta mañana en la provincia de Cañete, región Lima, los primeros actos de entrega del subsidio económico “Yanapay Perú” de 350 soles a un grupo de usuarios del programa social Juntos.

No olvides respetar los días programados a tu entrega del apoyo económico otorgado por el gobierno. Cada grupo tiene fechas diferentes, de acuerdo a sus modalidades de entrega y de acuerdo a qué programa social pertenezcan.

Recuerda que el Midis no pedirá tus datos ni que llenes formularios a través de mensajes de textos o paginas de dudosa procedencia. Toda pagina oficial del gobierno lleva el gob.pe como una forma segura de ingresar.

