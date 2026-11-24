El rey de Noruega, Haakon, y la reina de la corona, Mette-Marit, abandonan Rikshospitalet, 2026. (NTB/Ole Berg-Rusten vía REUTERS).

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La reina Mette-Marit de Noruega vuelve a ser noticia por sus supuestas relaciones con el magnate y pedófilo Jeffrey Epstein. Según han informado los medios noruegos, la esposa de Haakon no tendrá que dar explicaciones ante la comisión parlamentaria que investiga las ramificaciones del caso Epstein en el país escandinavo. La Casa Real ha rechazado formalmente la invitación para escuchar su testimonio después de recibir el asesoramiento de la Oficina del Primer Ministro, que considera que su participación no encajaría con la interpretación de la Constitución noruega. Una decisión que ha generado discrepancias políticas y que llega mientras la soberana intenta recuperar su salud tras el trasplante de pulmón al que se sometió el pasado junio.

Todo ocurrió este lunes 23 de noviembre, cuando la Corte Real comunicó a la comisión investigadora que Mette-Marit no aceptaría su invitación para mantener una conversación sobre sus antiguos contactos con Epstein. La solicitud había llegado en octubre. Amund Djuve, presidente del organismo, defendió entonces que escuchar a la reina podía aportar información relevante para esclarecer determinados aspectos de la investigación.

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La princesa Mette-Marit habla de su vínculo con Epstein en una entrevista en televisión (NRK)

La negativa se produjo después de que la Oficina del Primer Ministro recomendara a la soberana declinar la propuesta. Según ha informado la televisión nacional NRK, su argumento se apoya en la tradición constitucional noruega: según la responsable de comunicación del organismo, Anne Kristin Hjukse, no hay constancia de que ningún miembro de la familia real haya declarado ante una comisión de investigación desde la promulgación de la Constitución, en 1814. Además, recordó que “El Storting no puede convocar al rey ni a la familia real”.

No todos comparten esta interpretación. Per-Willy Amundsen, presidente del Comité de Control y Asuntos Constitucionales del Parlamento, ha cuestionado que esa protección impida una comparecencia voluntaria y ha calificado de “imprudente” la contundencia del primer ministro. El propio Djuve mantiene que Mette-Marit podría ofrecer datos de interés y ha confirmado que la comisión debatirá cómo proceder.

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Mette-Marit pone tierra de por medio

En medio de este nuevo capítulo, Mette-Marit y el rey Haakon han decidido alejarse unos días de Oslo. La pareja ha viajado hasta Trondheim, donde ha disfrutado de una estancia privada que ha llamado la atención por tratarse de la primera ocasión en la que se veía a la reina fuera de la capital desde su operación. Su desplazamiento, que no figuraba en la agenda oficial de la familia real, ha sido desvelado por la revista noruega Se og Hør, que ha seguido algunos de sus movimientos durante la visita.

El rey de Noruega, Haakon, y la reina de la corona, Mette-Marit, abandonan Rikshospitalet, 2026. (NTB/Ole Berg-Rusten vía REUTERS).

Los reyes llegaron el lunes al aeropuerto de Værnes y, nada más aterrizar, fueron trasladados en vehículos oficiales hasta el hotel Britannia, un exclusivo establecimiento situado en el centro de la ciudad. Allí les esperaba el director del alojamiento para darles la bienvenida. Sin embargo, Mette-Marit evitó estrecharle la mano y prefirió saludarle llevándose una de las suyas al corazón. Un gesto que responde a las precauciones que debe mantener después del trasplante, ya que las medidas para prevenir posibles infecciones siguen condicionando algunos aspectos de su vida cotidiana.

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Durante su estancia, la pareja se ha alojado en una suite del Britannia en lugar de hacerlo en Stiftsgården, la residencia real de Trondheim, demostrando así que su intención es pasar unos días de descanso por la zona. Y es que, lejos de los compromisos institucionales, Mette-Marit y Haakon aprovecharon para recorrer las calles de la ciudad.