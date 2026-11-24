Una mujer en una campaña contra la violencia de género. (Freepik)

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La violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo una de las vulneraciones de derechos humanos más persistentes en México y todo el mundo. Aunque cualquier persona puede enfrentar agresiones físicas, sexuales o psicológicas, existen grupos que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, entre ellos las mujeres con discapacidad, quienes también presentan dificultades para denunciar los abusos y acceder a espacios de protección.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió que la violencia contra la comunidad femenina, comprende cualquier acto que pueda ocasionarles daños o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Además, advirtió que las consecuencias de estas agresiones pueden constituir formas de tortura y tratos inhumanos o degradantes.

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En el país, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran la magnitud de esta problemática, sumando las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad para recibir asistencia, así como las limitaciones de infraestructura en los refugios y centros especializados que deberían garantizar su seguridad.

Más de la mitad de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, elaborada por el INEGI, reveló que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más habían experimentado al menos un episodio de violencia a lo largo de su vida.

El estudio también identificó que las agresiones no provienen exclusivamente de las parejas sentimentales, pues existen otros responsables que ejercen distintos tipos de maltrato. Entre los principales resultados destacan:

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43.9% sufrió violencia por parte de su pareja actual o última durante la relación.

53.1% enfrentó al menos un incidente de violencia cometido por personas distintas a su pareja.

Por otra parte, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020 indicó que, entre los delitos registrados de 2010 a 2018, el abuso sexual representó el 42.6% y la violación alcanzó el 37.8%.

Con base en datos de 13 países, ONU Mujeres informó que durante la pandemia dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguien que la experimentó desde el inicio de la contingencia. Además, de que las afectadas tenían mayores probabilidades de enfrentar pobreza y dificultades para conseguir alimentos.

Una ilustración sobre violencia intrafamiliar representa a una mujer acorralada contra la pared frente a la sombra de un agresor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujeres con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para denunciar agresiones

Aunque todas las mujeres pueden ser víctimas de violencia, el organismo identificó a quienes tienen alguna discapacidad como un sector particularmente expuesto. Esta condición se relaciona con factores culturales, discriminación y prejuicios sociales que incrementan las dificultades para protegerse de los agresores.

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Entre las circunstancias que pueden favorecer estos abusos se encuentran:

Dificultades para defenderse físicamente o comunicar los malos tratos.

Barreras para acceder a información y asesoramiento.

Dependencia de otras personas para recibir asistencia y cuidados.

Temor a denunciar por el riesgo de perder los vínculos o apoyos de quienes las atienden.

Permanencia en entornos que pueden propiciar situaciones de violencia, como instituciones, residencias, hospitales o familias desestructuradas.

Refugios y centros de justicia tienen limitaciones de accesibilidad en México

La falta de infraestructura adecuada representa otro obstáculo para las víctimas que buscan alejarse de sus agresores. De acuerdo con un diagnóstico del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), publicado a partir de información del Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015, el 80% de los refugios no son completamente accesibles para mujeres con discapacidad.

En cuanto a los espacios de atención especializada, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) reportó que en 2020 existían 50 Centros de Justicia para las Mujeres distribuidos en 28 entidades federativas.

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Coahuila encabezaba la lista con cinco instalaciones, mientras que el Estado de México y San Luis Potosí contaban con cuatro cada uno; la Ciudad de México tenía tres, en contraste con Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco no disponían de ninguna instancia de este tipo.

Ante este panorama, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea reconocer a estas mujeres como titulares de derechos humanos, no como personas enfermas o dependientes.

Por ello, el Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar las agresiones mediante cambios legislativos, mejoras institucionales y mecanismos de coordinación que garanticen su protección.

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