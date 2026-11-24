Foto: Captura de pantalla / SSPC

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), advirtió desde Culiacán que las acciones contra el narcotráfico en Sinaloa continuarán “sin distinción de organización o facción” con el objetivo de pacificar la entidad, esto luego de la disputa que mantiene el Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

Durante el evento para la entrega de patrullas a la Policía Estatal, así como a las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán realizado este martes, el secretario aseguró que se mantendrá la presencia federal y acciones contra “todos los grupos criminales”, esto como parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Sinaloa.

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“Vamos a mantener la presencia federal y las operaciones contra los grupos criminales que generan violencia, sin distinción de organización o facción. Este es el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Continuaremos trabajando para que las familias de Sinaloa recuperen la tranquilidad y puedan salir a trabajar y llevar a sus hijos a la escuela cada vez de manera más tranquila”, afirmó.

Foto: Captura de pantalla / SSPC

*Información en desarrollo...