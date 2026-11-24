La infanta Elena irá al Vaticano. (Europa Press)

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La infanta Elena ha aterrizado este martes a mediodía en Roma con una cita muy especial en su agenda. La hermana de Felipe VI se ha desplazado hasta la capital italiana para ultimar los detalles de la audiencia con el papa León XIV que tendrá lugar este miércoles, 25 de noviembre, en el Vaticano, según ha adelantado Vanitatis. Un viaje que vuelve a situar a la hija mayor de los reyes eméritos en la Santa Sede, aunque esta vez por un motivo muy concreto ligado a una de sus grandes aficiones.

En esta ocasión, doña Elena no acude a título estrictamente personal ni se trata de una audiencia privada concedida de forma individual a la hermana del monarca. La infanta viaja en calidad de presidenta de honor de una asociación de sacerdotes vinculados al mundo de la tauromaquia, por lo que participará en un encuentro colectivo junto a otros miembros y representantes de la organización.

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Con esta visita, ya son dos las ocasiones en las que la infanta Elena coincide con el actual pontífice. El primer encuentro se produjo durante la visita del papa León XIV a España, momento en el que la reina Sofía mantuvo una audiencia privada con el Santo Padre e invitó a sus hijas y a algunos de sus nietos a acompañarla. La cita de este miércoles en Roma, sin embargo, tiene un carácter distinto y responde directamente a su implicación institucional con el ámbito taurino.

Un vínculo que comenzó en 2024

La relación de la infanta Elena con este colectivo eclesiástico se remonta al menos a marzo de 2024. Fue entonces cuando aceptó la presidencia del Comité de Honor del I Encuentro Internacional de Capellanes y Sacerdotes Taurinos, un congreso que se celebró en Zamora entre el 5 y el 7 de abril de aquel año. La iniciativa nació impulsada por la Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT), presidida por William Cárdenas, junto con la Delegación de Patrimonio de la Diócesis de Zamora.

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Tal y como informó la propia asociación en su momento, la confirmación llegó a través de una comunicación oficial del jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, en la que se notificaba la aceptación de la presidencia de honor por parte de la infanta. A raíz de aquel nombramiento, religiosos procedentes de distintos puntos de España, Francia, Portugal y diversos países de América con tradición taurina se reunieron en Zamora, celebrando que su labor contara con el respaldo de una institución tan destacada como la Casa Real española.

El respaldo del cardenal Porras

Dentro de este grupo numeroso que acude al encuentro en Roma, destaca una de las figuras eclesiásticas más vinculadas al proyecto: el cardenal venezolano Baltazar Enrique Porras Cardozo. El arzobispo emérito de Caracas, reconocido aficionado a la tauromaquia, ha sido uno de los grandes impulsores de esta red internacional de religiosos.

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El Cardenal venezolano Porras. (REUTERS/Manaure Quintero)

No es la primera vez que el purpurado y la hermana del rey comparten agenda en torno a esta causa. El cardenal Porras ya acompañó a la infanta Elena durante su visita a las localidades de Toro y Zamora el 21 de marzo de 2025, una jornada en la que la hija mayor de don Juan Carlos y doña Sofía recibió oficialmente las conclusiones de aquel primer congreso internacional.

El propósito fundamental de estos encuentros, y de la audiencia de este miércoles ante el papa León XIV, es dar visibilidad y poner en valor la figura de los capellanes de las plazas de toros.

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