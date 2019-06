En Bolivia, con metodología y estrategia del castro-chavismo, Cuba y Venezuela, repitiendo lo actuado en Venezuela y Nicaragua, han suplantado la Constitución Política y liquidado la República; no se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia que Almagro defiende en sus informes sobre Venezuela; se violan los derechos humanos y libertades fundamentales con decenas de presos políticos y mas de 1.200 exiliados políticos; no existe "estado de derecho"; el país es un "narco estado"; no hay separación ni independencia de poderes públicos, los jueces son dependientes del régimen; ahora -con el aval de Almagro a nombre de la OEA- se llevan adelante elecciones que no son libres ni justas ignorando el referéndum 21F, sin régimen plural de partidos y organizaciones políticas.