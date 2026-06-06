⁠Paloma Valencia pidió investigar los resultados de 218 mesas en las que Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos: “Señales de fraude”

La excandidata presidencial aseguró que no es "coincidencia" que el aspirante Iván Cepeda haya logrado más de 15.500 votos unánimes - crédito Prensa Paloma Valencia

La senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, pidió que se lleve a cabo una auditoría inmediata de los resultados electorales de los comicios del 31 de mayo de 2026, en los que compitieron once candidatos y candidatas presidenciales, junto con sus fórmulas vicepresidenciales.

De acuerdo con los datos del preconteo recopilados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella, de la ultraderecha, logró obtener 10.361.499 votos, que representan el 43,74% del total de los sufragios. Por su parte, el aspirante Iván Cepeda Castro, de la izquierda, alcanzó 9.688.361 votos, equivalentes al 40,90% de los sufragios.

PUBLICIDAD

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia ubican como ganador al candidato Abelardo de la Espriella en la primera vuelta (31 de mayo) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Valencia puso en duda los resultados atribuidos al candidato del Pacto Histórico y pidió que se investigue la validez de los votos registrados en 218 mesas de votación. Según un comunicado que emitió, esas mesas se ubicaron en zonas del país con antecedentes de conflicto armado y en donde hay presencia de grupos armados: Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo (Norte de Santander).

De acuerdo con la congresista del Centro Democrático, el aspirante Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos en esas 218 mesas. “Es inaceptable que el Gobierno siga hablando de fraude en la Registraduría cuando el fraude lo estamos viendo en las mesas donde la gente tuvo que votar por Iván Cepeda y el candidato obtuvo el 100% de los votos”, aseveró Valencia.

PUBLICIDAD

De ese total, la legisladora afirmó que más de la mitad de las mesas corresponden a municipios en los que se aplican Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). “168 de esas mesas están en municipios Pdet, donde grupos armados como las disidencias de las Farc y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) ejercen control territorial. Allí el Estado brilla por su ausencia y la población vive bajo presión”, explicó la excandidata presidencial, citada en el comunicado.

Paloma Valencia aseguró que la población de ciertas regiones del país "tuvo que votar" por Iván Cepeda, debido a presiones ejercidas por grupos armados - crédito Colprensa

A su juicio, el hecho de que Cepeda haya alcanzado más de 15.500 votos “unánimes” no debe considerarse una casualidad. Recordó que durante el periodo electoral previo a la primera vuelta hubo denuncias sobre presuntas presiones e intentos de incidencia en el voto del electorado por parte de estructuras armadas ilegales que operan en algunas regiones.

PUBLICIDAD

“Lo grave es la presión armada sobre los colombianos. Lo grave es que ahora están movilizando su gente para generarle miedo a los colombianos. Con el famoso estallido social quieren doblegar la libertad de los colombianos”, señaló.

En consecuencia, solicitó a las autoridades electorales, a los organismos de control y a las entidades de observación que hagan una revisión exhaustiva de las actas y los registros de esas mesas.

PUBLICIDAD

Paloma Valencia pidió que se verifiquen los votos de las 218 mesas antes de la segunda vuelta presidencial - crédito Mario Caicedo/EFE

Valencia argumentó que la verificación debe efectuarse antes de la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 21 de junio, para despejar dudas sobre la libertad del sufragio y la transparencia del proceso electoral.

“Estas son las señales de fraude, sin dejar de lado la participación abiertamente ilegal e inconstitucional del presidente y la mayoría de sus funcionarios tratando de elegir a Iván Cepeda. Es abrupto, es horrible, es asqueroso”, concluyó la exaspirante a la Presidencia.

PUBLICIDAD

Presiones de organizaciones criminales para incidir en el voto ciudadano

En su momento, el candidato Iván Cepeda reveló que, según información suministrada por organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, en algunas regiones del país se denunció la presión ejercida por grupos armados sobre los votantes para direccionar su decisión electoral.

Afirmó que estaban intentando incidir en el voto de la ciudadanía para garantizar que votaran a favor de ciertas candidaturas o que no las apoyaran, pero no especificó de qué aspirantes se trataba.

PUBLICIDAD

El candidato por el Pacto Histórico afirmó que puso a disposición de las autoridades la información sobre acciones que afecten la transparencia de los comicios del 31 de mayo de 2026 - crédito @IvanCepedaCast/X

“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”, escribió en X.