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México instala el mayor desarrollo tecnológico de América Latina con sede en el IPN

La iniciativa busca fortalecer la soberanía tecnológica nacional, la seguridad de la información y la eficiencia en el uso de recursos públicos

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La Secihti presenta el Comité Técnico de la supercomputación mexicana
La Secihti presenta el Comité Técnico de la supercomputación mexicana. (X / Arturo Reyes Sandoval)

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secithi), Rosaura Ruiz Gutiérrez, y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezaron la instalación del Comité Técnico de la Infraestructura de Supercómputo Coatlicue, el desarrollo tecnológico más grande de Latinoamérica.

El órgano colegiado de coordinación interinstitucional anunció que este proyecto estratégico estará situado en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad Zacatenco, en la Ciudad de México.

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El comité tiene el propósito de garantizar que la Coatlicue contribuya a la resolución de problemas nacionales, también al fortalecimiento de la soberanía tecnológica, la seguridad de la información y la optimización de los recursos públicos destinados al cómputo de alto rendimiento.

Durante la sesión, Rosaura Ruiz Gutiérrez dijo que la instalación de este Comité representa un momento decisivo en la consolidación institucional de un proyecto estratégico, presentado en noviembre del año anterior por la Presidenta nacional, Claudia Sheinbaum Pardo.

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Asimismo, brindó reconocimiento al Barcelona Supercomputing Center (BSC) por su acompañamiento y resaltó que Coatlicue es resultado de una visión que combina el talento mexicano con las mejores experiencias internacionales para acelerar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.

La Secihti presenta el Comité Técnico de la supercomputación mexicana
La Secihti presenta el Comité Técnico de la supercomputación mexicana (Agencia de Transformación Digital)

“Los proyectos que encabezamos de desarrollo tecnológico, lo hacemos de manera colaborativa con todo el mundo. Reconocemos plenamente que trabajamos con grupos de otros países y nos da gusto contar con el apoyo del BSC“, señaló.

Por su parte, José Merino, rememoró que el Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona desarrolla proyectos en materia de meteorología, optimización de citas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la reducción de evasión fiscal mediante facturas apócrifas en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ahora se integrará a las redes de conocimiento lideradas por la Secithi y permitirán generar respuestas oportunas a demandas públicas prioritarias.

“Son esfuerzos que por supuesto irán creciendo y que se resolverán ahora que esté Coatlicue ya construida e instalada”. De igual manera,, el titular de la ATDT adelantó que la supercomputadora mantendrá una vocación de apoyo con gobiernos locales, sector privado y profesionales de la innovación tecnológica.

Mientras tanto, Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), anunció el comienzo de un nuevo capítulo en la trayectoria científica y tecnológica de México y, sobre todo, en el desarrollo de la computación gracias a la construcción de la Supercomputadora Coatlicue.

El objetivo de desarrollar programas y proyectos conjuntos
El objetivo de desarrollar programas y proyectos conjuntos. ( X / Arturo Reyes Sandoval)

El órgano colegiado está conformado por la Secithi, la ATDT, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), así como por representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el IPN y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

En torno a la instalación del Comité se firmaron dos instrumentos de colaboración. El primero fue un Convenio General de Colaboración entre la ATDT y el IPN, con la Secithi como testigo de honor, orientado a impulsar proyectos relacionados con transformación digital, gobierno digital, telecomunicaciones, identidad digital, datos abiertos e inclusión digital, así como operaciones para fortalecer la soberanía tecnológica nacional.

Mateo Valero Cortés, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC), calificó la instalación del Comité Técnico y la firma del Protocolo como un momento histórico en el fortalecimiento de las capacidades de supercómputo en México y destacó la calidad de los grupos de investigación científica y de tecnología mexicanos.

En la ceremonia estuvieron presentes el director general del IPICYT, Luis Antonio Salazar Olivo; el director general del INFOTEC, Raúl Soto García; el director general del TecNM, Ramón Jiménez López; la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Diana Martínez Ruiz y el secretario de Estado de Ciencia, Innovación e Universidades de España, Juan Cruz Cigudosa García.

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