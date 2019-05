En la lucha contra el sistema castro-chavista de delincuencia organizada transnacional, Venezuela enfrenta un enemigo poderoso, decidido a todo y con experiencia. En cambio, los luchadores por la libertad han dejado clara su debilidad de no estar unidos y no tener mando único, porque no reconocen a Guaidó como presidente encargado y no tienen ni gobierno, ni plan que vaya mas allá de las movilizaciones populares y de los heroicos sacrificios personales. Una suerte de asambleísmo con un presidente de la asamblea al que el pueblo y la comunidad internacional creen presidente encargado.