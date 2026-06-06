Guardería ABC: a 17 años de la tragedia, Durazo llama a mantener viva la memoria de los 49 niños como obligación colectiva

guardería ABC (Foto: Cuartoscuro)

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, llamó a mantener viva la memoria de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC como una obligación moral y colectiva, a 17 años de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo.

En un comunicado emitido este viernes, Durazo sostuvo que recordar no es solamente un acto de respeto hacia las víctimas, sino también una deuda con las generaciones presentes y futuras.

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Memorial de la Guardería ABC instalado en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro

La tragedia, considerada la mayor crisis infantil en la historia de México, cobró la vida de 25 niñas y 24 niños de entre cinco meses y cinco años de edad, y dejó a más de 100 menores heridos.

El fuego se originó en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal y se propagó a la estancia infantil, que operaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a una sociedad civil privada.

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La negligencia y la omisión dejaron consecuencias irreparables, señaló Durazo

El gobernador afirmó que la Guardería ABC dejó lecciones profundas para Sonora y para México. Sostuvo que la negligencia, la indiferencia y la omisión tienen consecuencias irreparables, y que la seguridad no puede depender de esfuerzos temporales sino de instituciones sólidas, vigilancia permanente y una auténtica cultura de prevención.

Homenaje a los niños y niñas, realizado en Hermosillo, Sonora. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Durazo expresó su solidaridad a los padres, madres y familiares de las víctimas, así como a los sobrevivientes, a quienes reconoció haber enfrentado las consecuencias de la tragedia con fortaleza y dignidad.

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En paralelo al comunicado oficial, integrantes del Movimiento 5 de Junio realizaron una misa en la iglesia San José y una marcha que partió de las antiguas instalaciones de la guardería hacia las escalinatas de la Universidad de Sonora. Durante los actos, los familiares reiteraron que las condiciones que permitieron la tragedia continúan presentes en el estado.

El fuego inició en una bodega y consumió la guardería en menos de 30 minutos

Aproximadamente a las 14:40 horas del 5 de junio de 2009, se inició un incendio en la bodega ubicada en avenida Ferrocarril y calle Mecánicos, colonia Y Griega, arrendada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.

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El incendio ocurrió hace 10 años, el 5 de junio en Hermosillo, Sonora (Foto: Wiki Commons)

El foco del accidente fue el motor eléctrico de un equipo de aire acondicionado, cuyo sobrecalentamiento encendió la papelería y el cartón almacenados en el lugar.

El fuego y el humo se propagaron a la Guardería ABC por convección, a través de orificios en la pared compartida entre la bodega y la estancia infantil.

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El techo de la guardería —con plafón de lona plástica tipo carpa, material altamente combustible— se incendió y cayó sobre los menores.

Las puertas de emergencia abrían hacia adentro, tenían chapas con pasadores de metal y una de las principales estaba clausurada con candado y aislante térmico espreado por dentro.

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Manifestación del 2018 en memoria de los niños y niñas fallecidas. FOTO: ANDREA MURCIA CUARTOSCURO.COM

Al momento del siniestro había 14 personas en el interior de las 40 que debieron estar presentes. Los bomberos tardaron entre 15 y 20 minutos en llegar, a pesar de que su estación se encontraba a 5 minutos del lugar.

El rescate inicial lo realizaron vecinos y trabajadores de una gasolinera cercana que derribaron paredes con una camioneta para sacar a los menores.

Aquel 5 de junio, 35 niños y niñas murieron por intoxicación aguda por monóxido de carbono, la mayoría de forma inmediata al siniestro.

Los 14 restantes fallecieron en días o semanas posteriores por complicaciones de quemaduras: falla orgánica múltiple, insuficiencia renal aguda, falla renal y cardiaca, desequilibrio hidroelectrolítico, coagulación intravascular diseminada, choque mixto y neumonía química por inhalación de monóxido de carbono.

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Ruinas de la Guardería ABC ubicada en la calle De Los Mecánicos y De Los Ferrocarrileros, en Hermosillo, Sonora (Foto: Jorge Venegas)

El perito médico de la Comisión Nacional de Derecho Humanos estableció que los menores que dormían en colchonetas al ras del suelo habrían tenido más probabilidades de sobrevivir si las puertas de las aulas hubieran estado abiertas y el personal hubiera sido suficiente para evacuarlos.

Las maestras solo pudieron sacar a quienes caminaban; los que estaban dormidos quedaron en el piso en estado comatoso por la intoxicación de gases.

La socia propietaria fue detenida en 2025 tras años prófuga en Estados Unidos

El aniversario número 17 se conmemoró meses después de uno de los avances judiciales más esperados por las familias. El 3 de octubre de 2025, la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión contra Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la guardería y prófuga desde 2022, cuando incumplió su libertad condicional y huyó a Arizona.

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| FGR

Téllez había sido sentenciada en 2016 a 28 años de prisión. Tras una serie de amparos que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la condena se redujo a 5 años y 7 meses. Con esa pena reducida obtuvo libertad anticipada bajo la obligación de firmar periódicamente ante el juez, condición que incumplió.

En agosto de 2025, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños informó que había sido detenida en Tucson, Arizona, donde solicitaba asilo político.

Téllez fue deportada de forma controlada a través de la garita Dennis DeConcini en Nogales y trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo para cumplir su sentencia por homicidio y lesiones culposas.