Asesina de Marlen llegó al hospital cubierta en sangre con un bebé que no era suyo, pero el personal sanitario no alertó a la policía

Después de estrangular a Marlen y arrancarle su bebé del vientre, Clarisa Figueroa llamó a emergencias y aseguró que había dado a luz a un recién nacido que no respiraba. Cuando los doctores atendieron a la mujer de 46 años, no encontraron evidencias físicas de un parto, pero los sanitarios no denunciaron los hechos a las autoridades