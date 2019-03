La dictadura de Cuba ha creado y dirige los regímenes que hoy controlan Venezuela, Nicaragua y Bolivia usando el modelo de simular democracia bajo la falsedad de que si hay elecciones hay democracia, cuando no se respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales, no existe estado de derecho, no hay división ni independencia de los poderes públicos, no hay libre asociación política, existen presos y exiliados políticos, se utiliza el control total del estado para ejercer la delincuencia organizada transnacional.