No hay exilio voluntario, porque aunque sea la persona quien toma la decisión de abandonar su tierra, las causas y las circunstancias que la motivan son de fuerza, de hecho y condicionan su voluntad. La decisión de abandonar la Patria no es un acto de libertad, al contrario, es la consecuencia de acciones de violencia que el régimen comete o amenaza contra la víctima, y en tales circunstancias, ejerciéndose violencia e intimidación en la persona no existe acto que pueda ser calificado de voluntario.