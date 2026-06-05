Denuncian penal y disciplinariamente a la jueza que prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la selección Colombia

El abogado Pedro Epimenio Velásquez Roa presentó una denuncia penal contra la jueza por el presunto delito de prevaricato por acción, al considerar que la providencia judicial es contraria al ordenamiento jurídico - crédito Sergio Acero/REUTERS

La controversia alrededor de la decisión judicial que impidió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la selección Colombia como símbolo de campaña continúa escalando. En las últimas horas fueron radicadas una denuncia penal por presunto prevaricato por acción y una queja disciplinaria contra la jueza Aura Luz Forero, titular del Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, quien ordenó la suspensión inmediata del uso de esa indumentaria en actividades políticas.

La medida judicial fue adoptada de manera provisional dentro de una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra. En la decisión, la jueza dispuso que De la Espriella y los integrantes de su movimiento político, Defensores de la Patria, se abstengan de utilizar la camiseta oficial, los colores y los emblemas de la selección Colombia de fútbol en actos de campaña, redes sociales, medios de comunicación y demás escenarios de difusión política mientras se estudia el fondo del caso.

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La determinación se produjo dos días después de que el senador Iván Cepeda cuestionara públicamente el uso de la camiseta tricolor en actividades proselitistas. Durante una rueda de prensa, el también candidato presidencial manifestó que “La selección Colombia es de todos los colombianos” y sostuvo que el empleo de la prenda con fines electorales debía ser objeto de análisis jurídico.

La jueza argumentó que el uso reiterado de la camiseta en eventos de campaña puede afectar la neutralidad que debe rodear los símbolos nacionales durante una contienda electoral - crédito Corte Suprema de Justicia

Según expresó, “Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos, es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se deben examinar”.

En la providencia, la jueza Forero argumentó que el uso reiterado de la camiseta en actividades de campaña podría generar una asociación entre la selección Colombia y una candidatura específica. Según el documento, la utilización de ese símbolo por parte del candidato y de su colectividad política comprometería la neutralidad que, a juicio del despacho, debe preservarse durante una contienda electoral.

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Denuncia penal por presunto prevaricato

Tras conocerse la decisión, el abogado Pedro Epimenio Velásquez Roa presentó una denuncia penal ante un fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá contra la jueza Aura Luz Forero por el presunto delito de prevaricato por acción.

En el documento, el denunciante sostiene que la funcionaria judicial habría expedido una decisión “manifiestamente contraria a la ley” al prohibir el uso de la camiseta oficial de la selección Colombia por parte de un candidato presidencial y de su partido político. El abogado argumenta que la jueza habría incurrido en una “vía de hecho por defecto orgánico”, al considerar que la competencia para la inspección, vigilancia y control de la propaganda electoral corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Asimismo, sostiene que la decisión vulneraría la libertad de expresión política consagrada en el artículo 20 de la Constitución y que la medida cautelar carecería de los requisitos exigidos por el Decreto 2591 de 1991 para acreditar la existencia de un perjuicio irremediable.

La denuncia también cita pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Según el escrito, la jurisprudencia ha señalado que el delito de prevaricato se configura cuando un funcionario se aparta de manera arbitraria del ordenamiento jurídico y que los jueces de tutela no pueden sustituir las competencias de las autoridades electorales durante una contienda política.

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Queja disciplinaria ante la Comisión de Disciplina Judicial

De manera paralela, el mismo abogado presentó una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá contra la jueza Forero. En la actuación se solicita investigar la conducta de la funcionaria por la expedición de la medida cautelar relacionada con el uso de la indumentaria de la selección Colombia.

En el documento disciplinario se afirma que la decisión judicial constituye una extralimitación de funciones y un desconocimiento del ordenamiento jurídico, al considerar que se habrían sustituido competencias institucionales atribuidas al CNE.

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La queja sostiene además que la actuación vulneró el principio de legalidad y el deber de actuar con imparcialidad y sujeción estricta a la Constitución y a la ley. Asimismo, plantea que la conducta podría encuadrarse dentro de las faltas gravísimas previstas en el Código General Disciplinario y cuestiona el apartamiento de precedentes de la Corte Constitucional relacionados con propaganda electoral y censura previa.

Como parte de las pruebas solicitadas, el abogado pidió que se oficie al Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá para que remita copia digital del expediente de tutela, incluido el auto expedido el 3 de junio de 2026.

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La medida tiene cumplimiento inmediato y permanecerá vigente mientras se resuelve de fondo la tutela interpuesta contra el uso de la camiseta de la selección Colombia en actividades proselitistas - crédito Colprensa

Mientras avanzan las actuaciones penal y disciplinaria promovidas contra la jueza, la medida cautelar continúa vigente y es de cumplimiento inmediato. En consecuencia, Abelardo de la Espriella y su movimiento político no podrán utilizar ni exhibir la camiseta oficial de la selección Colombia, ni otros elementos asociados a ese distintivo, en actividades de campaña hasta que se adopte una decisión definitiva dentro del proceso.