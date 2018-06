Traumatizado por esas reuniones familiares, hice un par de cosas tan desesperadas como estúpidas: llamé llorando, desde una cabina telefónica en Miraflores, a mi editor, Pere Gimferrer, y le pedí que abortara la publicación de la novela, y días más tarde llamé, también llorando, a Vargas Llosa, que estaba de paso en el hotel Biltmore de Miami, y le imploré que hiciera exactamente lo contrario de lo que le había pedido un tiempo atrás: no ya que me consiguiera un editor, sino que convenciera al editor de que el libro no debía salir. Gimferrer, con paciencia y aplomo, escuchó mis lloriqueos patéticos y me dijo que ya era muy tarde para echarnos atrás, que el libro estaba en marcha y saldría de todos modos, con mi anuencia o sin ella, y enseguida me aconsejó en tono paternal que me marchase cuanto antes de Lima. De paso por Miami, llamé a Vargas Llosa, quien, interrumpiendo sus horas sagradas de escritura, me atendió en el Biltmore de Coral Gables. Sobreviviente él mismo de los abusos y tropelías de su padre, supo aconsejarme con lucidez: me dijo que la novela era una denuncia contra el machismo, la homofobia, el fanatismo religioso, el racismo, y que desistir de ella, censurarla, hacerles caso a mis padres y mi suegra, equivalía no solo a traicionar el espíritu que anidaba en la historia, sino a traicionar mis convicciones y mis valores, y acabar dando la razón a las personas que me habían amargado la existencia durante tanto tiempo. Tienes que ser fuerte, no debes desmayar, no debes rendirte, me dijo. No quiero humillar a mi familia, no quiero que mis padres se avergüencen de mí, le dije. Pero si no publicas la novela, te humillarás a ti mismo y sentirás vergüenza de ti mismo, alegó. Y entonces odiarás el resto de tu vida a tus padres, añadió, no solo por todo lo malo que ya pasó, sino por haberles permitido frustrar tu destino, tus sueños. Tengo que ser capaz de escribir una novela que mis padres y hermanos puedan leer sin avergonzarse de mí, le dije. Eso seguramente vendrá más adelante, o no vendrá nunca, me dijo. Porque la literatura debe ser revulsiva, contestataria, agregó. La buena literatura tiene que incomodar a alguien, me recordó. Pues bien, había fracasado: tanto Gimferrer como Vargas Llosa no se compadecieron de mis lágrimas tardías y mis pucheros bobos y me dijeron que el libro saldría de todos modos en abril, primavera española.