No habrá libertad en Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, ni en ningún país con presos políticos mientras no retorne la democracia, aunque los presos sean forzados a dejar las prisiones y se les permita volver a las calles, sin derechos civiles ni políticos. No hay libertad en dictaduras y menos en regímenes de crimen organizado que han sustituido la política por la delincuencia habitual y reincidente. En Venezuela excarcelan presos políticos como artificio para mantenerse en el poder.