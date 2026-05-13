Vinculan a proceso a miembros de Los Julios por secuestro: uno está ligado a multihomicidio en Azcapotzalco

Los sujetos procesados (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la vinculación a proceso de Alexis Ricardo “N”, un sujeto apodado El Lobito, y Valentín “N”, los dos identificados como presuntos integrantes del grupo criminal Los Julios, por su probable participación en el delito de secuestro.

El juez determinó la medida de prisión preventiva justificada además de un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, según el reporte de las autoridades compartido el 12 de mayo.

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El procedimiento se realiza luego de que la autoridad judicial del Estado de México analizara la información presentada por la Fiscalía y determinara la existencia de elementos suficientes para procesar penalmente a ambos sujetos, quienes permanecerán bajo prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

(FGJEM)

Las investigaciones iniciales de la Fiscalía mexiquense indica que, en marzo de 2026, los imputados acudieron a un comercio informal ubicado en la colonia Satélite, en el municipio de Naucalpan, donde se encontraba la víctima.

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En dicho lugar los sujetos se presentaron como integrantes de Los Julios, y posteriormente habrían amenazado a una persona y habrían exigido el pago de una cuota económica semanal a cambio de permitirle continuar con su actividad comercial y no causarle daño.

Sin embargo, la víctima se negó, lo que derivó en que los sujetos obligaran a la persona a subir a un vehículo y, en el trayecto, la habrían amenazado con un arma de fuego, exigiendo el pago de dinero bajo amenazas directas. Finalmente, la víctima entregó efectivo para recuperar su libertad.

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Tras estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las indagatorias que permitieron identificar a los presuntos responsables y solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión contra El Lobito y Valentín “N”.

Los hechos fueron informados por la Fiscalía mexiquense (FGJEM)

La detención de ambos fue realizada el 4 de mayo de 2026, siendo Valentín “N” identificado como escolta de El Lobito y de otro objetivo prioritario dentro del mismo grupo criminal.

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Uno de los procesados estaría ligado a un multihomicidio en Azcapotzalco

La FGJEM precisó que Alexis Ricardo “N”, hijo de un objetivo prioritario de Los Julios, enfrenta diversas investigaciones por su posible participación en extorsiones, homicidios, secuestros y robos con violencia, delitos cometidos en perjuicio de comerciantes ambulantes y formales, transportistas y constructores.

Además, la institución señaló que existe información que vincula a Alexis Ricardo “N” y a Luis Enrique “N”, ya detenido, con el homicidio de cuatro integrantes de una familia registrado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

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Luis Enrique “N” habría sido el responsable de abandonar una nota en el cuerpo de una de las víctimas con un mensaje intimidatorio presuntamente firmado por “La Unión”.