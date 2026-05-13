México

Clara Brugada defiende uso de ajolotes como identidad de su gobierno y anuncia nuevo santuario para el anfibio

El emblema animal y la tonalidad morada fueron elegidos por su representatividad histórica y social

Guardar
Google icon
La jefa de Gobierno Clara Brugada defendió el ajolote y el color morado como símbolos de la nueva imagen de Ciudad de México. REUTERS/Henry Romero
La jefa de Gobierno Clara Brugada defendió el ajolote y el color morado como símbolos de la nueva imagen de Ciudad de México. REUTERS/Henry Romero

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió el uso del ajolote y el color morado como símbolos centrales de la nueva identidad visual de la Ciudad de México, al asegurar que estos elementos reflejan los valores históricos y sociales de la capital.

Este 12 de mayo, Brugada anunció la próxima inauguración del Santuario de los Ajolotes en el Parque Ecológico de Xochimilco, que funcionará como espacio para la preservación de esta especie endémica y parte del patrimonio local, según el comunicado de la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

PUBLICIDAD

Brugada subrayó que el morado simboliza una reivindicación política y social” vinculada a la lucha feminista y a la construcción de una ciudad con nueva identidad. La jefa de gobierno sostuvo que su administración está abierta a las críticas, pero señaló que los cuestionamientos por el uso de símbolos ignoran los procesos de transformación en curso.

La jefa de Gobierno resaltó ante las críticas que el concepto de ajolotizar implica la transformación urbana y la construcción de paz e igualdad.

PUBLICIDAD

“Si no pintáramos y la ciudad siguiera gris, entonces dirían que no hay intervención; pero si retomamos el morado, preguntan por qué el morado. Yo pregunto: ¿por qué les molesta?”, enfatizó.

La CDMX está pasando por un amplio proceso de intervención urbana

Más de dos mil obras de intervención urbana se ejecutan actualmente en la capital, según datos de la Jefatura de Gobierno. (Archivo Infobae)
Más de dos mil obras de intervención urbana se ejecutan actualmente en la capital, según datos de la Jefatura de Gobierno. (Archivo Infobae)

De acuerdo con Clara Brugada, la ciudad vive uno de los procesos más amplios de intervención urbana y recuperación de espacios públicos, con más de 2 mil obras en ejecución.

Entre estas acciones la jefa de Gobierno destacó la renovación de 500 escuelas, la rehabilitación de 3.5 millones de metros cuadrados de pavimento, la construcción de 334 kilómetros de caminos seguros y la transformación de 600 mil metros cuadrados de espacio público a través del programa Utopías.

Además, Brugada informó que la capital ha renovado 316 canchas de fútbol, realizado más de 300 obras de agua y drenaje, iniciado nuevas líneas de Cablebús y sumado módulos de seguridad y proyectos comunitarios en varias alcaldías.

Clara Brugada defiende la “ajolotización”

Esculturas, bancas moradas y murales de ajolotes transforman áreas clave de la capital bajo la gestión de Clara Brugada. (AP Foto/Marco Ugarte)
Esculturas, bancas moradas y murales de ajolotes transforman áreas clave de la capital bajo la gestión de Clara Brugada. (AP Foto/Marco Ugarte)

La “ajolotización” de la Ciudad de México se convirtió en tema central del debate público a menos de un mes de la inauguración del Mundial 2026, impulsando una transformación urbana donde el color morado y los ajolotes dominan calles, transporte y espacios públicos bajo la administración de Clara Brugada.

El fenómeno de la “ajolotización” incorpora esculturas monumentales, bancas urbanas moradas y murales con ajolotes sonrientes, especialmente en el entorno de vías principales y estaciones del transporte público. Además, la figura del ajolote se integra como la mascota oficial de la sede mundialista bajo el nombre de “Ajologol”, extendiendo su presencia a placas conmemorativas, tarjetas de metro y mercancía temática.

La estrategia visual es acompañada por un discurso de reivindicación. Clara Brugada ha defendido públicamente el sentido del proyecto, señalando: “Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, pintar de morado feminista, crear el Sistema Público de Cuidados, invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizando.

Temas Relacionados

Clara BrugadaAjoloteCDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vinculan a proceso a miembros de Los Julios por secuestro: uno está ligado a multihomicidio en Azcapotzalco

Valentín “N” sería escolta de “El Lobito” un sujeto señalado como objetivo prioritario dentro del mismo grupo delictivo

Vinculan a proceso a miembros de Los Julios por secuestro: uno está ligado a multihomicidio en Azcapotzalco

BTS en CDMX: captan supuesto ente paranormal en su último concierto

Una grabación compartida en plataformas digitales desató numerosas reacciones y especulaciones tras percibirse una silueta inexplicable

BTS en CDMX: captan supuesto ente paranormal en su último concierto

Estadio Banorte recibiría a 49ers y Vikings en juego de la NFL

Los San Francisco 49ers recibirían como locales en el Estadio Banorte a los Minnesota Vikings en noviembre, consolidando el regreso de la liga al país

Estadio Banorte recibiría a 49ers y Vikings en juego de la NFL

Metro CDMX: buscarían cambiar el nombre de la estación Villa de Cortés

Vecinos de la zona indignados por la idea de esta modificación

Metro CDMX: buscarían cambiar el nombre de la estación Villa de Cortés

Los 3 mejores alimentos para comer en ayunas antes de entrenar en el gimnasio

Siempre es ideal levantar pesas con suficiente energía

Los 3 mejores alimentos para comer en ayunas antes de entrenar en el gimnasio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mujer estadounidense en Guanajuato que viajaban con menores de edad y paquetes de cocaína

Detienen a mujer estadounidense en Guanajuato que viajaban con menores de edad y paquetes de cocaína

Homicidio múltiple en Tlaxcala: localizan cinco hombres ejecutados con heridas de bala en Atlangatepec

CIA en México: presuntos agentes convivieron con el director de la AEI y uno estuvo armado en la FGE Chihuahua

Caso agentes de EEUU en Chihuahua: confirma Fiscalía que cuatro civiles sin insignias se unieron a convoy de autoridades

Así inició la guerra entre Los Tlacos y Los Ardillos, el conflicto que desangra Guerrero y golpea a comunidades indígenas

ENTRETENIMIENTO

BTS en CDMX: captan supuesto ente paranormal en su último concierto

BTS en CDMX: captan supuesto ente paranormal en su último concierto

Yordi Rosado afirma que su tía inventó los molletes de Sanborns: “Todos me hacen burla”

Los memes que ha dejado la “Ajolotización” de la CDMX en la gestión de Clara Brugada

Los Aguilar de luto: muere Chancho, su pug negro, por accidente en alberca

Eiza González llora la muerte de Pasita, perrita que la acompañó por 24 años: “Te extrañaré toda mi vida”

DEPORTES

Estadio Banorte recibiría a 49ers y Vikings en juego de la NFL

Estadio Banorte recibiría a 49ers y Vikings en juego de la NFL

México como sede de Mundiales: qué pasó en 1970, en 1986 y que se espera del equipo en 2026

El mediocampo del Tri en el Mundial 2026: quien ordena, quien crea y quien llega al gol

Metrobús anuncia nueva ruta por el Mundial hacia el Estadio CDMX: qué estaciones tendrá y cuándo empezará a operar

Estrella del PSG y Corea del Sur se lesiona a semanas del Mundial 2026