A Garzón el que a la tiranía castrista se le reconozcan más de 10.000 asesinados, 20.000 presos políticos y 2.500.000 exiliados (Cifras bastante conservadoras) y que el siniestro historial de ejecuciones, desapariciones, asesinatos extrajudiciales, opresión a la disidencia, persecución a periodistas que deseen ejercer el oficio y gozar del derecho a la libertad de expresión le importa un pito. María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, proyecto que se dedica a registrar los crímenes de la tiranía cubana no se cansa de denunciar que son miles de muertos más, que es imposible saber cuántos se han ahogado tratando de huir hacia la libertad, pero repito, eso a Garzón le resbala, y por supuesto le resbalan los crímenes de Chávez, Maduro y esa pandilla asesina que los ha acompañado desde hace ya 19 años aplicando el terrorismo de estado e imponiendo el hambre, la falta de medicamentos y la ruina que cobra cientos de miles de vidas. Por eso no me eximo de asegurar que Garzón no es un juez, Garzón es un canalla.