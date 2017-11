Martina e Hilaria nos habían dicho que renunciarían y volverían a Lima cuando nuestra hija cumpliese cinco años. Todos los meses mandaban plata a Lima, con ese dinero sus hijos construyeron un segundo piso con varios cuartos. Allá se irían a vivir los últimos y quizás mejores años de sus vidas, ya jubiladas, gozando de la cercanía de la familia. No ocurrió tal como ellas lo habían planeado. Faltando un año para que renunciaran, un domingo por la mañana, mi esposa despertó temprano, fue al café donde Martina llevaba a desayunar a nuestra hija, vio que la niña estaba comiendo dos croissants, se enfadó con Martina, le reprochó que le hubiese dado croissants a nuestra hija, le recordó que le había pedido que no le diera croissants ni cosas tan grasosas, y Martina al parecer se molestó y respondió con cierta aspereza que ella le había dado los croissants a la niña para hacerla feliz y evitar que llorase, porque si no se los daba, la niña rompía a llorar. De vuelta en la casa, mi esposa me contó lo que había ocurrido. Le dije que no valía la pena pelearnos con Martina por algo tan menor, le pedí que olvidase el incidente. Pero mi esposa se quedó enojada, irritada. Me dijo que sentía que Martina no la respetaba, no se subordinaba a su autoridad. Días después comentó el entredicho con su sicóloga, y la señora le dijo que Martina e Hilaria eran una mala influencia para nuestra hija porque la sobreprotegían demasiado y decidían todo por ella. Mi esposa no lo dudó, despidió a Martina e Hilaria, les dijo que lo hacía por el bien de nuestra hija. Fue tristísimo ver a Martina e Hilaria llevarse sus cosas en bolsas negras de plástico para arrojar la basura. Todo lo que había sido espléndido y feliz durante cuatro años se rompió de pronto y yo no pude hacer nada para impedirlo.