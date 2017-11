En la foto del CCK no se ven empresarias, ni sindicalistas, ni políticas de la oposición. ¿No las invitaron? ¿No quisieron ir? ¿O no existen? ¿Tenemos que ver esta foto para darnos cuenta de que no las invitaron porque el número de mujeres en los espacios de decisión (en el mundo estatal y también en el privado) sigue siendo bajísimo? No deja de sorprender, de todos modos, que en este caso ni siquiera hayan pensado en el detalle para la foto, como se dice habitualmente. Conozco a montones de hombres y mujeres que en los últimos años se obligan a sí mismos a hacer el ejercicio de recordar que es justo y necesario que haya mujeres en las mesas redondas, en los programas de TV, en los simposios, en las fuentes consultadas para cualquier trabajo y en todos aquellos espacios que buscamos ofrecer como representativos de una totalidad.