El presidente Abelardo de la Espriella impulsa la infraestructura como base para alcanzar un crecimiento económico del 6% en Colombia. (Reuters/Invias)

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El presidente Abelardo de la Espriella situó a la infraestructura como uno de los motores de su plan económico, con el objetivo de recuperar la inversión privada, destrabar obras contratadas y llevar el crecimiento de Colombia al 6% al final de su gobierno.

Durante el congreso anual de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, sostuvo que el país debe volver a expandirse por encima del 5% anual y sostener ese ritmo durante varios años.

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La red vial nacional tiene una deuda pendiente fuera de las grandes autopistas: el 69% corresponde a caminos rurales y nueve de cada diez kilómetros no están pavimentados. El Gobierno prevé intervenir esas conexiones regionales junto con alcaldes y gobernadores, cuyos proyectos serán evaluados para su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo.

Según un reciente análisis de la revista Cambio, cada peso destinado a obras civiles genera 2,25 pesos en productividad, 2,46 en salarios y 4,9 en impuestos. Por cada billón invertido en el sector se crean cerca de 28.400 empleos directos, mientras se activan industrias como el acero, el cemento, los combustibles, el transporte y el comercio.

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Cada billón de pesos invertido en obras civiles genera cerca de 28.400 empleos directos y dinamiza industrias conexas. (Cámara Colombiana de la Infraestructura)

Más de 4.000 constructores, concesionarios, inversionistas, representantes de la banca multilateral, embajadores y funcionarios asistieron al encuentro en Cartagena. Los empresarios llegaron con una cartera de 72 proyectos listos para financiación y propusieron fijar compromisos con responsables y fechas para acelerar su ejecución.

El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que el sector será determinante en la siguiente etapa económica del país. “Con ustedes queremos construir, porque estratégicamente son claves en lo que viene a continuación. Serán protagónicos para el crecimiento de la nación”, señaló ante los asistentes.

Concesiones, inversión privada y nuevas reglas para el sector

La inversión en infraestructura de transporte cayó de cerca del 3% del producto interno bruto hace una década a alrededor del 1% en la actualidad. El Gobierno y los constructores buscan cerrar esa brecha sin ampliar la presión sobre el presupuesto público, mediante iniciativas privadas, Obras por Impuestos, fondos de capital y recursos de la banca multilateral.

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El modelo de concesiones ha concentrado buena parte del desarrollo vial colombiano desde 1993, cuando la Ley 80 permitió el ingreso de capital privado a la contratación pública de infraestructura. Entre ese año y 2010 se pusieron en marcha los primeros ocho proyectos, correspondientes a las tres primeras generaciones de concesiones.

La reglamentación de las Asociaciones Público-Privadas en 2013 abrió paso a las concesiones 4G, un paquete de 29 proyectos que registra un avance del 93% y una inversión acumulada de 67 billones de pesos. En 2021 se lanzó la generación 5G, compuesta por 18 iniciativas de infraestructura vial, fluvial, férrea y aeroportuaria.

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El sector enfrentó durante el gobierno de Gustavo Petro el aumento de costos e inflación, además de incertidumbre regulatoria por el congelamiento de peajes, principal mecanismo de financiación de las concesiones. Las amenazas de utilizar recursos de vigencias futuras, fondos presupuestales comprometidos para los próximos años, también afectaron la confianza de los inversionistas.

El programa oficial Los caminos del tigre proyecta intervenir 30.000 kilómetros de carreteras secundarias y terciarias. (Presidencia)

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, prometió normas claras para la inversión, una reglamentación portuaria cuyo primer decreto ya fue expedido y una reforma a la ley de APP. La propuesta contempla plazos más extensos cuando sean necesarios para recuperar las inversiones y eleva del 20% al 50% el límite de adiciones de recursos públicos en estos contratos.

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Noguera defendió el esquema concesional por los servicios asociados a las vías. “Todos hemos visto lo mucho que funcionan las concesiones. Cuando una vía está concesionada, se mantiene en buen estado y se prestan unos servicios adicionales como las ambulancias, los teléfonos, las gasolineras”, sostuvo en declaraciones recogidas por Cambio.

La ministra también planteó que las tarifas de peaje deben ser justas y tener esquemas diferenciales para las comunidades que utilizan las carreteras a diario. El Gobierno reforzará el seguimiento semanal a las obras, la gestión predial y ambiental, las consultas previas y los mecanismos para resolver controversias.

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Tatyana Orozco, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, informó que el gremio trabaja con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en permisos pendientes y con la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías en otros trámites. Tras dos meses y medio en el cargo, pidió impulsar las APP y reducir los tiempos de aprobación de las iniciativas privadas, en las que una empresa identifica, diseña y estructura un proyecto público antes de presentarlo al Estado.

Siete corredores entre puertos, fronteras y centros de producción

El Gobierno priorizará siete corredores para conectar los centros de producción con las ciudades de consumo, los puertos del Caribe y el Pacífico, y las fronteras con Ecuador y Venezuela. La estrategia busca completar los tramos faltantes de rutas que hoy combinan concesiones, obras públicas, proyectos en ejecución, iniciativas en estructuración y sectores sin financiación.

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La primera conexión propuesta une Buenaventura, en el Pacífico, con Puerto Carreño, en la Orinoquía. Incluye los proyectos Buenaventura-Loboguerrero, Mulaló-Florida y Mesetas-Puerto Gaitán, pero todavía tiene segmentos con pavimentación parcial, como Uribe-Mesetas, en Meta, y otros sin pavimentar, como el cruce entre Florida, en Valle del Cauca, y Colombia, en Huila.

El Gobierno nacional priorizó siete corredores viales para articular los centros de producción con los puertos y las fronteras. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

El tramo Mulaló-Loboguerrero enfrenta una controversia jurídica desde hace años. La segunda prioridad contempla las conexiones entre Quibdó y Medellín, y entre Quibdó y Pereira, para integrar a Chocó con Antioquia y el Eje Cafetero.

La Vía Panamericana es el tercer corredor priorizado y enlaza Cali, Santander de Quilichao, Popayán, El Estanquillo, Pasto y Rumichaca, en la frontera con Ecuador. Su segmento más exigente será la vía entre El Estanquillo y Popayán, adjudicada en marzo de este año con una inversión de 8,8 billones de pesos.

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Las dos conexiones entre Bogotá y Cúcuta conforman otro frente de trabajo: una pasa por Bucaramanga y la otra por Duitama. El objetivo es reforzar la salida terrestre del centro del país hacia Venezuela.

La ruta entre Bogotá y los puertos del Caribe abarca Villeta, Puerto Salgar, San Roque, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Algunos tramos están en servicio o ejecución, otros permanecen en estructuración y hay sectores sin recursos que el Gobierno considera en muy mal estado.

El sexto corredor conecta Bogotá, Puerto Salgar y Medellín con Puerto Antioquia, la nueva salida marítima por Urabá. El séptimo une el centro y el sur del país con Ecuador a través de Bogotá, Neiva, Mocoa y San Miguel.

Gabriel Sánchez, socio de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz, consideró que el Gobierno identificó necesidades y estableció una secuencia de prioridades. Ante las restricciones presupuestales y el déficit fiscal, prevé que los proyectos dependan principalmente de inversión privada sin recursos públicos.

La Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó el proyecto ferroviario La Dorada-Chiriguaná para conectar el interior del país con el Caribe. (Gobernación de Cundinamarca)

Sánchez señaló que los grandes desarrollos de infraestructura requieren condiciones estables durante décadas. “Para eso se necesita seguridad jurídica y estabilidad. Los proyectos muy grandes de infraestructura están planeados a 20 o 30 años. Pasan por dos o tres gobiernos y por eso deben estar blindados de alguna manera a los vaivenes políticos para que los inversionistas puedan estar confiados y sepan que las idas y venidas políticas no le van a cambiar las condiciones”, afirmó, según declaraciones recogidas por la revista Cambio.

Caminos regionales, ferrocarril y navegación por el Magdalena

El Instituto Nacional de Vías planea lanzar 29 contratos por 6,4 billones de pesos para rehabilitar y mantener 27 corredores de la red primaria. El director de la entidad, Juan Camilo Ostos, explicó que el programa Las vías de la Patria Milagro requerirá recursos por 25 billones de pesos.

Para las carreteras secundarias y terciarias, el Ejecutivo creó la agenda Los caminos del tigre, con la meta de intervenir 30.000 kilómetros mediante placas huella, soluciones hidráulicas, asfalto y concreto. La conectividad regional dependerá de iniciativas presentadas por administraciones locales.

La hoja de ruta también integra carreteras, trenes, ríos, puertos y aeropuertos en una red de transporte. En abril de 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó el proyecto ferroviario La Dorada-Chiriguaná, destinado a unir el interior del país con los puertos del Caribe y facilitar la transferencia de carga entre carretera, tren y navegación fluvial.

La concesión, incluida en las 5G, obtuvo su cierre financiero este año. El proyecto prevé rehabilitar rieles, adecuar estaciones de carga, poner en servicio locomotoras y vagones y construir un centro de transferencia intermodal.

La recuperación de la navegabilidad del río Magdalena permanece entre las metas oficiales, pese a los dos intentos fallidos de APP. El plan contempla obras de encauzamiento, dragado de mantenimiento de largo plazo y la evaluación de un nuevo esquema para profundizar a 12,5 metros el canal de acceso portuario e integrarlo con otros modos de transporte.