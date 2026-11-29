Deicy Jiménez denunció la entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales en entidades públicas. (Presidencia de Colombia/Captura de Video YouTube - Los Danieles)

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Sigue la polémica por la relación que habrían sostenido Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro, luego de que la mujer denunciara que recibió contratos estatales a cambio de favores sexuales, durante el mandato del dirigente político de izquierda colombiana.

Los señalamientos, que están bajo verificación de las autoridades, incluyen presuntas irregularidades en entidades públicas durante la administración de Petro y han motivado una indagación de la Fiscalía General de la Nación.

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No obstante, la denunciante no ha asistido a varias citaciones programadas para ampliar su declaración. Una de las diligencias estaba prevista para el 20 de noviembre pero no se realizó, según informó su defensa, al cuestionar la forma de las convocatorias y planteó nuevas fechas, por lo que la Fiscalía la reprogramó para el 1 de diciembre, a las 9:00 a. m.

La Fiscalía General de la Nación reprogramó para el 1 de diciembre la declaración formal de la denunciante tras varias inasistencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su denuncia, revelada inicialmente a la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila en Semana y luego ampliadas en sus redes sociales, Deicy Jiménez ha dicho que entregará más elementos al proceso, entre ellos chats, audios, fotografías y otros soportes.

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No obstante, mientras se define esa ampliación ante la Fiscalía, se conocieron dos grabaciones que se habrían realizado de forma oculta en una oficina de la Presidencia de Colombia.

Los filmes fueron revelados por el periodista Daniel Coronell en su columna de opinión titulada Los videos de Palacio en el portal Los Danieles, en la que Jiménez responde preguntas de un hombre al que el comunicador identifica como un interlocutor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y cuya voz, según Coronell, considera similares a los del director de la entidad, Carlos Ríos Puerta. La columna no presenta una confirmación oficial de que Ríos sea quien interviene en las imágenes.

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El intercambio inicia con preguntas sobre la manera en que Jiménez habría contactado a Petro. “¿Cuando te contactabas con él era a través de WhatsApp o de alguna red social?”, pregunta el interlocutor. “De Facebook. Solo Facebook”, responde ella. Ante la insistencia sobre llamadas o WhatsApp, Jiménez contesta: “No, no”.

Deicy Jiménez afirmó en el diálogo filtrado que el contacto con Gustavo Petro ocurrió exclusivamente por medio de Facebook. (Los Danieles/YouTube)

La conversación también aborda quién conocía su relato. “¿A quién se lo contaste?”, le pregunta el hombre, después de mencionar a su padre, padrastro y madre. A lo que Jiménez responde: “A mi mamá”, dice Jiménez.

El interlocutor pregunta además si alguna amiga o compañera sabía de la relación; ella inicialmente responde que no, aunque luego menciona a una compañera de trabajo que, según su relato, conocía parte de la situación.

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Sediento de poder y de afecto, según Jiménez

También, el intercambio aborda la personalidad que ella atribuye a Gustavo Petro. “No le importó su esposa, su familia. No le importaba nada, nada. Solamente le importó el poder (...). Él babea por el poder”, declaró. Más adelante añade que le gustaba “que la gente lo trate como un rey” y que “donde él llegue no tenga que pagar cuentas”.

La denunciante situó el final del vínculo sentimental a mediados de 2022, antes de la llegada de Petro a la jefatura de Estado. (Los Danieles/YouTube)

En otro pasaje, el interlocutor le consulta por la duración y el carácter de la relación. Jiménez responde que Petro “sí se llegó a enamorar” de ella y afirma: “Él me llegó a decir: ‘Te amo’. Me llegó a decir que me iba a dar un hijo”. Al ser preguntada por el periodo, señala que le dio cabida “del 2019, 2020, 2021 y mitad del 2022”. La versión ubicaría el final de la relación antes de la llegada de Petro a la Presidencia.

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La mujer también describe su propia percepción del vínculo. “No me gustaba él”, dice, y, cuando el interlocutor sugiere que pudo tratarse de “la aventura”, responde: “Sí, como la aventura”. Luego explica que veía a Petro como “una figura” y sostiene que, más allá de una atracción, sentía como afecto hacia él. “Yo le sentía como lástima”, repite en la grabación.

La Presidencia de la República y el director del Dapre no emitieron declaraciones públicas sobre los videos divulgados. (REUTERS/Luisa González)

La ley reserva las actuaciones de policía judicial a autoridades competentes

Una conversación privada puede existir entre particulares o funcionarios, pero no equivale por sí misma a una diligencia oficial de interrogatorio ni reemplaza una declaración ante la Fiscalía.

El artículo 250 de la Constitución Política de Colombia asigna a la Fiscalía la investigación de hechos que puedan constituir delitos y la dirección y coordinación de las funciones de policía judicial. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esas labores corresponden a servidores especializados, bajo dirección de esa entidad, como explica la Sentencia C-404 de 2003 de la Corte Constitucional.

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De confirmarse que funcionarios sin atribuciones de policía judicial realizaron una diligencia formal con fines investigativos en la sede presidencial, el procedimiento tendría que ser examinado por las autoridades competentes. La columna de Daniel Coronell planteó interrogantes sobre la identidad del hombre que pregunta, la autoridad con la que habría actuado y el propósito de la reunión.

Hasta el momento, no se conoce una respuesta pública de la Presidencia, de Carlos Ríos ni de Deicy Jiménez que confirmara o desmintiera específicamente los videos divulgados por el artículo periodístico.