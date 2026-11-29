El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (c), llega a la Casa Sahara, habilitada por el partido para el seguimiento de la noche electoral, acompañado de la coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez (i). (María José López / Europa Press)

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Adelante Andalucía entra en el Congreso de los Diputados con cuatro escaños tras haber obtenido 1,92% de los votos. La jornada electoral, que ha tenido una participación histórica, es definitiva para los andaluces. La organización, que se define como andalucista, feminista, ecosocialista y antineoliberal, consolida de este modo su objetivo de dotar a Andalucía de una voz propia, soberana e independiente en Madrid, desligada de las direcciones centrales de los partidos estatales tradicionales.

El último barómetro de noviembre del CIS pronosticó la irrupción de Adelante Andalucía con una estimación de voto del 1,7%, situándola por delante de formaciones como Podemos, Junts y el PNV. Sin embargo, en su macrosondeo preelectoral, el organismo proyectó su entrada en el Congreso con entre 3 y 4 escaños obtenidos en Sevilla, Cádiz y Málaga, además de opciones en Córdoba. Y así ha sido. PNV ha perdido grupo propio en el Congreso y Junts ha extraviado dos escaños.

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“Nos quieren agachados, sin esperanza, con miedo”

El portavoz del partido, Ignacio García, ha lanzado algunos mensajes que ha considerado “imprescindibles” ante el resultado de las elecciones. “El andalucismo ha llegado al Congreso de los Diputados cuando más lo necesitábamos”, ha afirmado. Además, García ha asegurado que “desde esta noche, la clase trabajadora andaluza tiene una fuerza política dispuesta a darlo todo para defender con uñas y dientes al pueblo andaluz”.

Y es que, como ha matizado, desde su agrupación proclaman una lucha “para defender cada ataque, cada pérdida de derechos que la derecha y la extrema derecha quieran llevar a cabo, cada involución”, ha añadido. El portavoz asegura que su llegada ha venido “en un momento muy difícil, muy duro”, pero se afianzarán para construir “la fuerza de oposición de la derecha y de la extrema derecha”.

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García insiste en que “necesitamos una fuerza social, nos quieren agachados, sin esperanza, con miedo”, pero “nos van a tener más levantados y levantadas que nunca”. El portavoz de Adelante Andalucía comprende también que “no son momentos fáciles para los derechos sociales, para los de las mujeres, para los del colectivo LGTBIQ, para los vecinos y vecinas migrantes”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, valora los resultados electorales, en la Casa Sahara, en Sevilla. (María José López / Europa Press)

Por este motivo, “hoy es más necesario e imprescindible Adelante Andalucía en el Congreso de los Diputados”. Y además, asegura que “desde hoy nos ponemos a trabajar día a día y a partirnos la cara al pueblo andaluz ante el más mínimo ataque que venga”

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Las elecciones andaluzas le arrebataron escaños a Juanma Moreno

El éxito alcanzado en las urnas del 29N no surge de manera aislada, sino que corona una trayectoria ascendente impulsada en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo de 2026. En aquella convocatoria, la candidatura encabezada por José Ignacio García protagonizó un salto cualitativo al cuadruplicar su presencia en el Parlamento andaluz, pasando de 2 a 8 escaños tras cosechar el 9,62 % de los sufragios. Aquel resultado arrebató la mayoría absoluta al Partido Popular de Juanma Moreno y situó a Adelante Andalucía por encima de la coalición Por Andalucía de Antonio Maíllo, consagrándola como la fuerza hegemónica a la izquierda del PSOE en la comunidad.

Durante la jornada, sus representantes se han centrado en la reivindicación de la dignidad del pueblo andaluz, el orgullo de clase trabajadora y la necesidad de representación propia en las instituciones. En Málaga, tras ejercer su voto en Fuengirola, la candidata Ana Jiménez remarcaba: “Estamos aquí para no escuchar más que Andalucía es una tierra de vagos, de incultos o sin futuro”. Asimismo, ha denunciado el desinterés de las formaciones de ámbito nacional al destacar que durante el debate electoral a ocho no se mencionó “ni una sola vez” a la comunidad, calificándolo como “una representación de lo que le importamos a los partidos estatales”. Pero parece ser que el pueblo andaluz también quiere decidir desde el Congreso.

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El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (c), llega a la Casa Sahara, habilitada por el partido para el seguimiento de la noche electoral, acompañado de la coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez (i), del candidato por Sevilla al Congreso de Adelante Andalucía, Luis María de los Santos (2i) y de la diputada del Parlamento, María del Carmen García (d). (María José López / Europa Press)

“Tenemos que llenar las urnas de coraje, de esperanza, de orgullo, de dignidad, de memoria y, sobre todo, de andalucismo”, ha remarcado Jiménez. Por su parte, el portavoz de la formación, José Ignacio García, ha agradecido el respaldo que reclamaba por la mañana. “Pedimos a los andaluces y andaluzas que voten con orgullo andaluz y que voten con orgullo de clase trabajadora andaluza, que voten con orgullo, simple y llanamente”, anunciaba. Además, expresaba que “puede ser un día que pase a la historia”, y así ha sido.

“Frenar a las derechas” con “las 29 del 29N”

Con ese impulso y bajo el lema ‘Coraje y Esperanza’, la organización ha afrontado los comicios volcándose en las circunscripciones donde las encuestas vaticinaban una pugna decisiva. En Málaga, la cabeza de lista Ana Jiménez abanderó la exigencia de que “la riqueza de Málaga vuelva a Málaga”, priorizando las soluciones ante la crisis de vivienda y movilidad.

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Paralelamente, en Córdoba, la candidata Carmen Sánchez ha centrado los esfuerzos en movilizar el ‘voto útil’ progresista y andalucista para arrebatarle el último escaño en juego al Partido Popular y evitar la abstención. Aunque el partido ha tenido un gran respaldo de su programa electoral que buscaba “frenar las derechas”, el resultado nacional deja una posible alianza de PP-Vox con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Entre sus medidas, “Las 29 del 29N”, encontramos:

Blindar la vivienda como derecho exigible judicialmente , limitar el alquiler al 20 % de los ingresos, prohibir la compra residencial a fondos especulativos, implantar la jornada laboral de 32 horas sin reducción salarial, suprimir el turno partido y ligar salarios y pensiones a la inflación real.

Fijar por ley un gasto sanitario mínimo del 8 % del PIB , revertir los conciertos y externalizaciones, garantizar cita en atención primaria en 48 horas y crear una red de supermercados públicos con precios justos para productores y familias.

Reclamar una financiación autonómica justa sin ordinalidad, saldar la deuda histórica y desplegar trenes de Cercanías y media distancia 100 % públicos en municipios de más de 20.000 habitantes.

A pesar de que probablemente no forme gobierno en esta legislatura, su entrada en el Congreso sitúa las demandas de Adelante Andalucía en el centro del debate político estatal.

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