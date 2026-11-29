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Con el 95,02% del escrutinio, el Partido Popular (PP) mantiene la primera posición en Cantabria en las elecciones generales de este 29 de noviembre, con el 43,43% de los votos y dos diputados. El PSOE conserva también sus dos escaños, mientras que Vox retiene el quinto representante de la provincia.

La circunscripción cántabra reparte cinco diputados en el Congreso. Según los datos provisionales disponibles, PP, PSOE y Vox repiten el reparto de escaños que obtuvieron en las generales de 2023.

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El PP suma 156.344 votos, equivalentes al 43,43%, frente a los 147.326 sufragios y el 42,07% de la anterior convocatoria. La formación mejora 1,36 puntos porcentuales, aunque no añade diputados a su representación.

El PSOE obtiene 124.716 votos, el 34,65% del total, y también avanza 1,36 puntos respecto a 2023. Los socialistas mantienen sus dos representantes en el Congreso por Cantabria.

Vox conserva su diputado y supera el 16 % de los votos

Vox reúne 59.478 votos, el 16,52%, y retiene el escaño que logró hace tres años. La candidatura crece 2,46 puntos porcentuales frente al 14,06% de las anteriores elecciones generales.

El último diputado en juego corresponde a Vox. El PP, que sería la siguiente candidatura en la distribución, se queda a 22.091 votos de obtener un tercer escaño, según la proyección del recuento disponible.

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Frente Amplio recibe 9.188 votos, el 2,55%, sin alcanzar representación. Podemos suma 1.673 apoyos, el 0,46%, mientras que Frente Obrero obtiene 1.664 votos, también el 0,46%. El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) alcanza 843 sufragios, el 0,23%.

La participación sube más de 11 puntos respecto a 2023

La participación en Cantabria alcanza el 81,23 %, con 365.299 votantes de un censo de 449.685 electores. La cifra supone una subida de 11,30 puntos respecto a las elecciones de 2023, cuando votó el 69,93% del electorado.

La abstención se sitúa en el 18,76%, con 84.386 personas que no acudieron a las urnas. En los anteriores comicios fue del 30,06%.

De los votos contabilizados, 359.908 son válidos, el 98,52 % del total. Las candidaturas concentran 353.906 votos, el 98,33% de los válidos, y el voto en blanco asciende a 6.002 papeletas, el 1,66%. Los sufragios nulos suman 5.391, el 1,47%.

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