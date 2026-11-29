Personal de las fuerzas de seguridad realizó labores de erradicación manual de plantíos de marihuana y amapola en zonas rurales. Crédito: Defensa

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Personal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana destruyeron 29 plantíos de enervantes en una superficie de 2.66 hectáreas, distribuidos en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Sinaloa y Michoacán.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) estimó que la destrucción representó una afectación económica de más de 7 millones 410 mil pesos para la delincuencia organizada. De los 29 sembradíos localizados, 13 correspondieron a cultivos de amapola, con una superficie conjunta de 1.15 hectáreas, mientras que los 16 restantes fueron plantíos de marihuana, que sumaron 1.51 hectáreas.

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La acción se ejecutó el 27 de noviembre mediante reconocimientos terrestres y aéreos, a cargo de las Comandancias de la III Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y jurisdicción sobre Sinaloa y Durango; la V Región Militar, con sede en La Mojonera, Jalisco; la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, y jurisdicción sobre Chihuahua; y la XII Región Militar, con sede en Irapuato, Guanajuato, y jurisdicción sobre Michoacán, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Las fuerzas armadas combinaron incineración y fumigación aérea para destruir los cultivos

Según los datos revelados, el personal militar desplegó dos métodos simultáneos para eliminar los sembradíos: la incineración manual en tierra y la aspersión química desde helicópteros de la Fuerza Aérea.

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Esta combinación había sido documentada previamente por la Defensa en operativos de este mismo mes, donde soldados desprendían las plantas desde la raíz y las colocaban en montículos para su quema posterior, mientras las aeronaves rociaban con químicos las zonas de cultivo detectadas durante los sobrevuelos.

Elementos federales incinerando los plantíos ilegales. Crédito: Defensa

La localización de los sembradíos exigió recorridos en terreno montañoso, con vegetación mixta de árboles y matorral que había dificultado la detección únicamente desde tierra en operativos anteriores, según material visual difundido por la propia dependencia. Esa condición geográfica explicó la necesidad de combinar el reconocimiento aéreo con el despliegue terrestre en las cinco entidades intervenidas el 27 de noviembre.

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La Defensa no detalló cuántos plantíos se destruyeron en cada una de las cinco entidades ni la proporción de hectáreas que correspondió a cada estado. Tampoco se reportaron detenciones vinculadas a los cultivos erradicados el 27 de noviembre, un patrón que también se había observado en los comunicados de operativos anteriores, en los que la dependencia se limitó a reportar la localización y destrucción sin abundar en la fase de investigación posterior, la cual correspondería a la Fiscalía General de la República.

Sembradíos de amapola destruidos. Crédito: Defensa

La dependencia sostuvo que este tipo de acciones debilitó las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada, así como sus capacidades operativas y logísticas, y contribuyó a preservar la seguridad, el orden y la paz pública en beneficio de la población, según el comunicado oficial.

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El operativo se sumó a otras destrucciones reportadas en noviembre

El 17 de noviembre, el Ejército y la Fuerza Aérea ya habían destruido 25 plantíos de enervantes en Chihuahua, Durango y Sinaloa, en una superficie de 3.06 hectáreas. De ese total, nueve cultivos correspondieron a amapola y 16 a marihuana, con una afectación estimada en 8 millones 740 mil pesos para las organizaciones criminales responsables de su producción.

Desmantelan más de 20 plantíos de mariguana y amapola en regiones de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Defensa

En paralelo a ese operativo, la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional habían localizado y destruido un plantío adicional de amapola en la localidad de Pocitos del Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Días antes, el 13 de noviembre, otro operativo en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa había derivado en la destrucción de 38 plantíos —20 de amapola y 18 de marihuana— en una superficie de 4.9 hectáreas. El golpe económico de esa jornada se calculó en 6 millones 20 mil pesos, según el mismo medio.

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Ese mismo día, en paralelo a la destrucción de plantíos, la Guardia Nacional y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, habían inhabilitado dos laboratorios de drogas sintéticas y dos invernaderos de marihuana en Degollado, Jalisco.

Fotografías del aseguramiento. Crédito: X - @Defensamx1

Las instalaciones eran operadas por un grupo encabezado por Heraclio Guerrero, alias “Tío Lako”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese operativo había representado una afectación estimada de 17 millones de pesos mensuales en producción, más cinco millones de pesos en infraestructura instalada, y el material asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

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De acuerdo con un balance que la Defensa ofreció el 17 de noviembre, la actual administración acumulaba hasta esa fecha un total de 33 mil 851 plantíos de marihuana y 38 mil 291 de amapola erradicados, lo que representaba una superficie conjunta de 6 mil 190 hectáreas intervenidas por las fuerzas armadas durante el periodo reportado.