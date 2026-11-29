La ministra de Trabajo, Natalia López, pidió a los trabajadores de Colombia no preocuparse por la edad de pensión, ya que el Gobierno está enfocado en el salario mínimo de 2027 (@nlopezfuentes/X)

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La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, llamó a la calma a los trabajadores próximos a jubilarse y aclaró que la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) de aumentar la edad de pensión no modifica la normativa vigente en Colombia.

La funcionaria aseguró además que dicha sugerencia del organismo internacional tampoco determina la postura del Gobierno nacional, cuya prioridad actual es la negociación del salario mínimo para 2027.

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El pronunciamiento se difundió el sábado 28 de noviembre de 2026 mediante un video compartido en la red social X y la declaración responde a la publicación de un estudio económico de la Ocde sobre Colombia.

El documento sugiere incrementar de forma gradual la edad de retiro, igualarla entre mujeres y hombres —actualmente fijada en 57 y 62 años— y vincular los ajustes futuros a la esperanza de vida.

Natalia López aseguró que las recomendaciones del organismo internacional no modifican las condiciones actuales para pensionarse (@nlopezfuentes/X)

“En su estudio económico sobre Colombia, la Ocde recomienda aumentar gradualmente la edad de pensión. Como país miembro valoramos ese análisis, pero quiero darles tranquilidad a quienes están cerca de pensionarse. Esa recomendación no cambia la edad vigente ni tampoco determina una posición de gobierno. Hoy nuestra prioridad es el salario mínimo de 2027”, señaló la ministra en su video.

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El Ministerio de Trabajo explicó cuál es su propósito antes de que acabe 2026

La jefa de la cartera laboral explicó que el Gobierno concentra sus esfuerzos en la mesa de concertación instalada formalmente el 27 de noviembre de 2026 en Bogotá con representantes de los trabajadores, los empleadores y los pensionados.

Natalia López señaló: “Desde el Ministerio del Trabajo iniciamos la concertación con trabajadores, empleadores y pensionados. En la mesa analizamos el poder adquisitivo de las familias, la productividad y lo que necesitan las empresas para sostenerse y crear empleos formales”.

La Ocde recomendó aumentar gradualmente la edad de jubilación en Colombia hasta los 65 años e igualar los requisitos entre hombres y mujeres hacia 2040 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca un acuerdo que cuide el ingreso de quienes trabajan y abra oportunidades para quienes buscan empleo. En eso estamos concentrados”, agregó la alta funcionaria en su pronunciamiento.

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¿En qué va la negociación sobre el salario mínimo para 2027?

La negociación salarial comenzó tras el antecedente del incremento del 23% decretado para 2026 por el gobierno de Gustavo Petro, año en el que el salario mínimo básico mensual se ubica en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095, para un total devengado de $2.000.000.

En el inicio de las deliberaciones, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) planteó un incremento del 38,5%, propuesta que llevaría el salario básico a $2.425.003 sin incluir el auxilio de transporte.

De manera paralela, las centrales obreras exigen un piso de dos dígitos superior al 10%, cifra equivalente a por lo menos $1.925.996 de asignación básica mensual.

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Mientras se discute el futuro del sistema pensional, trabajadores y empresarios negocian el incremento salarial de 2027, con propuestas que van desde el 8% hasta el 38,5% (Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República)

Por su parte, los gremios empresariales y analistas proyectan un aumento de un dígito ubicado entre el 8% y el 9,5%, rango que situaría el ingreso básico entre $1.890.977 y $1.917.241.

La postura del sector empresarial toma como referencia la inflación registrada en octubre de 2026, ubicada en el 6,30%, sumada al indicador de productividad total de los factores.

En la comisión participan por el Ejecutivo los ministerios del Trabajo, Hacienda, Comercio y Agricultura, junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Función Pública y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Por el sector de los trabajadores y pensionados asisten la CUT, CGT, CTC, CPC y CDP, además de voceros con voz de trabajadoras domésticas, repartidores de plataformas digitales, recicladores, campesinos y mototaxistas.

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El Gobierno nacional adelanta mesas de concertación para el salario mínimo de 2027 (@nlopezfuentes/X)

En representación del sector empresarial intervienen la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco), Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Asobancaria.

De acuerdo con el cronograma establecido por la ley, el primer vencimiento para lograr un acuerdo concertado vence el 15 de diciembre de 2026. Si no se alcanza un consenso en esa fecha, las partes dispondrán de 48 horas para presentar sus salvedades por escrito y sesionar de manera extraordinaria entre el 16 y el 23 de diciembre.

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En caso de persistir las diferencias entre empresarios y trabajadores, el Gobierno nacional tendrá plazo hasta el 30 de diciembre para fijar el incremento mediante decreto presidencial que regirá desde el 1 de enero de 2027.

Gobierno, empresarios y centrales obreras instalaron la mesa de concertación para definir el aumento del salario mínimo que comenzará a regir el 1 de enero de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De qué se trata la propuesta de la Ocde para los futuros pensionados en Colombia?

La propuesta de la Ocde, incluida en su Estudio Económico sobre Colombia 2026, sugiere subir de forma gradual la edad de jubilación hasta los 65 años e igualar este requisito entre mujeres y hombres hacia 2040.

El organismo plantea además vincular los incrementos futuros a la esperanza de vida para evitar el agotamiento del fondo de ahorro público hacia 2062, al advertir que el gasto pensional subiría del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 al 4,9% en 2065 sin ajustes estructurales.

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Para compensar el trabajo de cuidado no remunerado que asumen las mujeres, la Ocde y gremios como Asofondos recomiendan acompañar la igualación de edades con redes de cuidado infantil y reducciones de semanas cotizadas por cada hijo, en lugar de mantener una edad de retiro menor frente a los hombres pese a tener una expectativa de vida mayor.

La Ocde advierte que el gasto pensional colombiano podría pasar del 3% del PIB en 2025 al 4,9% en 2065 si no se implementan ajustes estructurales al sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, estas recomendaciones no tienen carácter vinculante y el Ministerio del Trabajo del Gobierno de Abelardo de la Espriella descartó impulsar una reforma de este tipo en la actualidad, al menos no en 2026.

En consecuencia, las reglas vigentes en Colombia se mantienen sin cambios en 57 años y 1.250 semanas cotizadas para las mujeres —cifra que seguirá bajando 25 semanas por año hasta llegar a 1.000 en 2036— y en 62 años junto con 1.300 semanas para los hombres, teniendo en cuenta la última reforma pensional aprobada en el país.

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